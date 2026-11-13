Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đảm bảo cung cầu hàng hóa dịp cuối năm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá và các địa phương về kết quả công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026; định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2026.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2026. Các Bộ, ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá; Ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh; Theo dõi việc thực hiện giảm giá điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung và giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, nhất là thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau củ quả phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027;

Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở và chi phí xây dựng; phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, khai thác, vận chuyển cát, đá, đất san lấp và các vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm;

Chỉ đạo cập nhật, công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với diễn biến thị trường; tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm.

Bộ Y tế theo dõi sát diễn biến giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm nguồn cung đầy đủ với giá hợp lý. Rà soát kế hoạch điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đánh giá kỹ tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân; tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

UBND các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu; tổ chức dự trữ, cung ứng hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá đột biến.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch và các địa bàn có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.