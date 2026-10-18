Yêu cầu Công ty TNHH Thái Thịnh khắc phục lô hàng sầu riêng bị nhiễm vàng O

UBND xã Đức An yêu cầu Công ty TNHH Thái Thịnh khẩn trương thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với lô hàng sầu riêng bị phát hiện nhiễm chất Auramine O - Ảnh minh họa

Theo UBND xã Đức An, thực hiện Công văn số 1470/TTBVTV-KDTV ngày 10/9/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng về việc truy xuất lô hàng sầu riêng bị nhiễm vàng O; Căn cứ Báo cáo số 320/KNKC-HC ngày 05/9/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng về việc báo cáo lô hàng sầu riêng nhiễm Auramine O (vàng O).

Do đó, UBND xã Đức An yêu cầu Công ty TNHH Thái Thịnh, có địa chỉ tại thôn 5, xã Đức An khẩn trương thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với lô hàng sầu riêng bị phát hiện nhiễm chất Auramine O (vàng O), liên quan đến mã số cơ sở đóng gói VN-DNOPH-038.

Rà soát, xác định đầy đủ nguồn nguyên liệu đầu vào, các vùng trồng liên kết, hộ dân cung cấp nguyên liệu, thời gian thu mua, sơ chế, đóng gói và các đơn vị có liên quan đến lô hàng.

Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đồng thời, UBND xã Đức An cũng yêu cầu Công ty TNHH Thái Thịnh rà soát, kiểm tra và lưu trữ đầy đủ hồ sơ từ vùng nguyên liệu đầu vào đến cơ sở đóng gói. Kiểm tra toàn bộ danh mục hóa chất, chế phẩm đã sử dụng tại cơ sở đóng gói và các hồ sơ có liên quan.

Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu sầu riêng tại các vùng trồng liên kết để phân tích chỉ tiêu vàng O theo quy định.

Công ty chủ động rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, xử lý và đóng gói sầu riêng; xác định nguy cơ phát sinh chất vàng O (nếu có).

Thực hiện các biện pháp loại bỏ triệt để nguồn lây nhiễm chất vàng O (nếu có) từ khâu canh tác, thu hái đến đóng gói.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; tuyệt đối không sử dụng chất cấm, chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong toàn bộ chuỗi liên kết.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký cam kết bằng văn bản về việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và gửi về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, UBND xã Đức An để theo dõi.

UBND xã Đức An đề nghị Công ty báo cáo kết quả truy xuất nguồn gốc, rà soát hồ sơ, kiểm tra hóa chất, kết quả lấy mẫu (nếu có) và các biện pháp khắc phục đã thực hiện về UBND xã Đức An, để UBND xã tổng hợp, báo cáo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng theo quy định, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, bảo đảm đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, hồ sơ cung cấp./.