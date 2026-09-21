Yêu cầu công bố tình huống khẩn cấp tại đèo Prenn

Ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp kiểm tra hiện trường sạt lở tại Km225+200 Quốc lộ 20, khu vực đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bìa trái) đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục vị trí sạt lở đèo Prenn.

Trước đó, chiều 19/9, tại Km225+200 xảy ra sạt lở taluy dương do mưa lớn, khiến ít nhất 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất đá tràn xuống mặt đường.

Ngay sau sự cố, Sở Xây dựng phối hợp với phường Xuân Hương - Đà Lạt và lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, huy động phương tiện xử lý hiện trường.

Các lực lượng đã di dời đá lớn, gốc thông và những khối đất đá có nguy cơ tiếp tục rơi từ taluy dương cao hơn 20 m. Đến nay, hiện trường cơ bản được khắc phục, mặt đường được dọn dẹp và giao thông qua đèo Prenn trở lại bình thường.

Theo Sở Xây dựng, từ tháng 6/2026 đến nay, vị trí này đã xảy ra 8 lần sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với người và phương tiện.

Mái taluy đào cao khoảng 20-25 m, dài khoảng 120 m, địa chất đất xen đá mồ côi và đã mất ổn định tổng thể, thường xảy ra sạt lở khi trời mưa.

Vị trí sạt lở tại Km225+200 trên Quốc lộ 20 (thuộc khu vực đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã được khắc phục.

Sở Xây dựng đề xuất bạt hạ mái taluy dương tại phạm vi sạt trượt, sau đó gia cố bằng hệ lưới thép xoắn kép, định vị bằng đinh neo thép dài 6 m, mật độ ô 2x2 m.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị bố trí biển cảnh báo tại hai đầu đèo để cảnh báo phương tiện từ xa; kiểm tra, duy trì hệ thống đèn cảnh báo, đặc biệt vào ban đêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, qua đó triển khai các biện pháp xử lý tại khu vực sạt lở.

Việc sạt lở gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông.

Trước mắt, các lực lượng tiếp tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn; bố trí một tổ thường trực 24/24 giờ tại khu vực đèo Prenn để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng được yêu cầu khảo sát kỹ các vị trí đã sạt trượt và những khu vực có nguy cơ sạt lở để đề xuất giải pháp xử lý.

Trong bối cảnh thời tiết được dự báo còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường khảo sát, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố sạt trượt trên những tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh.