Yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Theo đó, các đơn vị đã được cấp tài khoản tại hệ thống thongtinbds.moc.gov.vn cần nghiêm túc thực hiện thu thập, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu theo quy định.

Các đơn vị chưa được cấp tài khoản phải gửi thông tin đầu mối gồm lãnh đạo phụ trách và chuyên viên nhập liệu về Sở Xây dựng trước ngày 5/11/2026 để được cấp tài khoản theo quy định.

Đối với doanh nghiệp đã có thông tin trên hệ thống trước đây nhưng chưa được cấp tài khoản mới, Sở Xây dựng đề nghị liên hệ Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được hướng dẫn.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, thống kê, đánh giá và thực hiện số hóa, chuẩn hóa dữ liệu lịch sử phát sinh trước thời điểm Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ lên hệ thống.

Theo Nghị định số 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản: tổ chức không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có thể bị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng; đồng thời bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 3 đến 6 tháng.

Các hành vi vi phạm khác liên quan đến quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu cũng bị xử phạt theo quy định.