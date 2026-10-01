Yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực phân bón

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, công tác kiểm tra được triển khai qua hai đợt, tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng nông nghiệp.

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1764/QĐ-SNNMT đã kiểm tra 13 đơn vị từ ngày 24/8 đến ngày 9/9/2026 tại khu vực Lâm Đồng và Đắk Nông cũ. Tiếp đó, đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1846/QĐ-SNNMT tiến hành kiểm tra 9 đơn vị từ ngày 7 đến ngày 11/9/2026 tại khu vực Bình Thuận cũ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đối với 13 đơn vị bị kiểm tra lần thứ nhất, hồ sơ, thủ tục pháp lý của các cơ sở nhìn chung cơ bản đầy đủ. Các sản phẩm được kiểm tra phần lớn có nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn nhập hàng và đáp ứng yêu cầu về lưu hành. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra vẫn phát hiện một số tồn tại trong hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, có trường hợp kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; hàng hóa vi phạm quy định về nhãn, trong đó hình ảnh trên nhãn không đúng sự thật về hàng hóa. Ngoài ra, một số ít đơn vị còn lưu giữ hàng hóa đã hết hạn sử dụng tại kho.

Từ kết quả kiểm tra, đoàn đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đơn vị, tổng số tiền 20 triệu đồng, đồng thời yêu cầu các cơ sở khắc phục vi phạm theo quy định.

Đợt kiểm tra lần thứ 2, đối với 9 đơn vị được kiểm tra tại khu vực Bình Thuận cũ, cơ bản chấp hành các quy định về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ, danh mục sản phẩm được phép lưu hành, hạn sử dụng và nhãn hàng hóa. Đoàn kiểm tra không phát hiện vi phạm phải xử lý trong phạm vi kiểm tra này.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra cả hai đợt, ngày 30/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Công văn số 14615/SNNMT-PC, yêu cầu:

Đối với những đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính: nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, nộp đầy đủ tiền phạt đúng thời hạn, khắc phục ngay các hành vi vi phạm và báo cáo kết quả về Sở thông qua Phòng Pháp chế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn.

Đối với tất cả các đơn vị được kiểm tra (22 đơn vị): Trong quá trình hoạt động kinh doanh, phải nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, tập trung các nội dung như: phải bảo đảm đầy đủ giấy tờ pháp lý và điều kiện kinh doanh theo quy định đối với từng nhóm sản phẩm. Các cơ sở phải rà soát hàng hóa đang kinh doanh, bảo đảm sản phẩm có căn cứ lưu hành hợp pháp, nhãn hàng hóa thể hiện đầy đủ thông tin bắt buộc, đúng quy định; không kinh doanh hoặc lưu giữ hàng hóa hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng trái quy định.

Đáng chú ý, Sở nhấn mạnh, yêu cầu về điều kiện lưu giữ và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, cơ sở bán lẻ phải có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn và cách tường tối thiểu 20 cm. Cơ sở bán buôn phải có kho đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hóa chất nguy hiểm. Khu vực chứa thuốc bảo vệ thực vật phải tách biệt với khu dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; không để lẫn với phân bón, lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc thuốc thú y.

Đối với hàng hóa hết hạn sử dụng, các đơn vị phải thực hiện thu hồi, tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đồng thời tuân thủ các quy định về quản lý chất thải nguy hại. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc hạn chế nguy cơ hóa chất phát tán ra môi trường, gây ảnh hưởng đến đất, nguồn nước và sức khỏe con người.

Để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, Sở giao Phòng Pháp chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công văn; đồng thời phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua kết quả hai đợt kiểm tra ở trên cho thấy, các cơ sở được kiểm tra nhìn chung cơ bản đáp ứng yêu cầu về hồ sơ và hàng hóa, song vẫn còn trường hợp vi phạm điều kiện kinh doanh, quy định về nhãn và quản lý hàng hết hạn sử dụng. Do đó, việc tiếp tục kiểm tra, giám sát và yêu cầu khắc phục sau xử phạt là cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người sản xuất và góp phần kiểm soát những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, môi trường trong quá trình canh tác./.