Yêu cầu chấn chỉnh hàng loạt nhà thầu thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Tiến độ thi công chưa tương xứng với mặt bằng bàn giao

Ngày 23/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà thầu và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Động thái này được đưa ra khi nhiều gói thầu có sản lượng xây lắp thấp, chưa đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Các phương tiện, máy móc thi công đào đắp nền đường tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo Ban Quản lý các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, đến ngày 23/10, dự án thành phần 2 đã thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 84%, trong đó khoảng 74% mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, tiến độ xây lắp chưa tương xứng với diện tích mặt bằng được bàn giao. Các nhà thầu chủ yếu mới triển khai phát quang, mở đường công vụ, đào đắp nền đường và chuẩn bị thi công cầu, hầm.

Tháng 9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn sau khi kiểm tra hiện trường dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã yêu cầu đẩy tiến độ và tổ chức khoan hầm An Khê và hầm Mang Yang chậm nhất ngày 15/10.

Cụ thể, gói thầu XL01 (Km22+000 - Km39+740) mới đạt sản lượng khoảng 2,1/6.427 tỷ đồng, tương đương 0,03%; gói XL02 (Km39+740 - Km60+000) đạt 6,4/5.828 tỷ đồng, tương đương 0,11%; gói XL04 (Km77+510 - Km90+000), bao gồm hầm Mang Yang, đạt 9,5/4.491 tỷ đồng, tương đương 0,21%.

Tại cửa Tây hầm An Khê, nhà thầu đang đào đất, đá, gia cố mái cửa hầm và dự kiến bắt đầu khoan hầm từ ngày 15/11. Một số cầu trên tuyến đã triển khai khoan cọc, chuẩn bị bãi đúc dầm và thiết bị thi công.

Đại diện đơn vị thi công thuộc Tập đoàn Sơn Hải cho biết đang tập trung lắp đặt máy móc, thiết bị và chuẩn bị mặt bằng cửa hầm để triển khai khoan hầm theo kế hoạch.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tiến độ bị ảnh hưởng do một số nhà thầu chậm hoàn thiện hồ sơ nhân sự, thiết bị, thiết kế bản vẽ thi công và phương án tổ chức công trường. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí bãi đổ thải, di dời hạ tầng kỹ thuật và cấp phép khai thác vật liệu vẫn còn vướng mắc.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tiến độ thi công

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ban quản lý dự án tăng cường kiểm tra, đôn đốc và chấn chỉnh các nhà thầu thi công chậm, bảo đảm tiến độ xây dựng và kế hoạch giải ngân vốn.

Tại dự án thành phần 1, các đơn vị được yêu cầu bổ sung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, gồm: Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Phú Thành, Tổng công ty Trường Sơn, Công ty TNHH Đinh Phát, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc và Công ty CP - Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam.

Nhà thầu thi công tại dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đối với dự án thành phần 2, UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh 6 nhà thầu, gồm: Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 - CTCP, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên, Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Cầu 75, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, Công ty TNHH Xây dựng Tân Lập và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa.

Riêng dự án thành phần 3, các nhà thầu bị nêu tên do thi công chậm gồm Công ty Thiên Hoàng, Công ty Trường Long, Công ty Hồng Hà (nhà thầu phụ) và Công ty New Sun.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công để tăng sản lượng. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc, chủ đầu tư phải áp dụng chế tài xử phạt theo hợp đồng, điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác theo quy định.

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, tỉnh yêu cầu Công ty Dacinco sớm hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ; đồng thời đôn đốc Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 hoàn tất thủ tục khai thác mỏ cát số 3 và số 6 tại xã Bình Khê.

Cùng với việc chấn chỉnh nhà thầu, các ban quản lý dự án phải thường xuyên bám sát công trường, kiểm soát tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và nguồn gốc vật liệu xây dựng.

Các địa phương có trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh hoàn thiện các khu tái định cư, bảo đảm bàn giao đất ở cho người dân chậm nhất ngày 30/10/2026.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, giám đốc các ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và việc tuân thủ các quy định trong quá trình triển khai cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, mặt đường bằng bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, gồm 42.484 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 1.250 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029. Dự án được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.