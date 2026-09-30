Yêu cầu chấn chỉnh biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Tại Văn bản số 16268/UBND-NNMT, ngày 25/9, gửi lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã/phường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chấn chỉnh trong công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Văn bản nêu rõ, qua thông tin phản ảnh của một số đơn vị, doanh nghiệp và người dân thì công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn, nhiều hồ sơ tồn đọng, trễ hạn, có hồ sơ tồn đọng nhiều tháng không giải quyết, chưa có kết quả giải quyết cuối cùng, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, cũng như chấn chỉnh các biểu hiện nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường kiểm tra, giám sát các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai của người dân, doanh nghiệp (đặc biệt là tại các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai);

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cát Tiên 3, Lâm Đồng.

Có kế hoạch tự kiểm tra, rà soát để xử lý dứt điểm hồ sơ đã quá hạn nhưng chưa được xử lý; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh danh mục các hồ sơ đến 16h ngày 22/9 đã quá hạn nhưng chưa xử lý dứt điểm (nêu rõ nguyên nhân từng hồ sơ tồn, hướng xử lý,…) và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với kết quả rà soát, tồn đọng và báo cáo nêu trên; hoàn thành trước 10h ngày 26/9.

Chỉ đạo lưu ý, trên cơ sở báo cáo, rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên ngành nông nghiệp và môi trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan thành lập tổ công tác để kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp tại một số đơn vị, địa phương.

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thành trước ngày 15/10.