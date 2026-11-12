Yêu cầu chấm dứt hợp đồng thầu phụ Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Mã qua xã Hồi Xuân

Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Mã đoạn qua khu phố Hồi Xuân, thị trấn Hồi Xuân (cũ) dài hơn 900m.

Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Mã đoạn qua khu phố Hồi Xuân, thị trấn Hồi Xuân (cũ) có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2024-2026. Tuyến kè dài hơn 900m, gồm chân kè, mái kè, tường chắn, đường quản lý vận hành, 4 cống tiêu thoát nước và các dốc dân sinh. Công trình nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của 360 hộ dân và Nhà nước, giảm thiệt hại do thiên tai.

Khởi công ngày 7/1/2025, dự án có thời hạn hoàn thành theo hợp đồng là 31/12/2026. UBND xã Hồi Xuân tiếp nhận vai trò chủ đầu tư từ ngày 17/10/2025.

Nhà thầu thi công dự án chiều 12/11.

Nhà thầu thi công Dự án là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Lộc Holdings với khối lượng đảm nhận gần 10,5 tỷ đồng. Nhà thầu phụ là Công ty CP Xây dựng MBM Group đảm nhận khối lượng 41,8 tỷ đồng.

Đến thời điểm ngày 30/9, thời gian thực hiện hợp đồng là 632/724 ngày, khối lượng thực hiện mới đạt 40%, chậm 47,3% so với tiến độ thời gian hợp đồng; trong đó Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Lộc Holdings đạt tiến độ thi công 46%, Công ty CP Xây dựng MBM Group đạt tiến độ 38%.

Theo biên bản họp ngày 30/9 giữa các bên liên quan, phần việc còn lại của nhà thầu phụ gồm nhiều hạng mục như thi công chân kè, gia cố mái và tường chắn, thi công đường quản lý vận hành, rãnh thoát nước, bậc lên xuống và dốc dân sinh còn nhiều khối lượng chưa thực hiện.

Chủ đầu tư, đơn vị quản lý, tư vấn giám sát kiểm tra hiện trường chiều 12/11.

Biên bản cũng ghi nhận, trước đó, công tác thi công dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác giải phóng mặt bằng kéo dài khiến nhà thầu có thời điểm thiếu mặt bằng liên tục để thi công. Việc điều chỉnh thiết kế cống tiêu số 2, từ khi phát sinh ngày 10/4 đến khi được phê duyệt ngày 4/8/2026, ảnh hưởng khoảng 4 tháng đến hạng mục cống và đoạn kè liên quan. Nguồn đá hộc khan hiếm, mưa lũ và mực nước sông Mã hạn chế thời gian thi công chân kè. Việc chuyển giao chủ đầu tư phát sinh thời gian hoàn thiện thủ tục.

Tuy nhiên, biên bản cũng xác nhận việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu hợp đồng, có thời điểm tạm dừng thi công. Cuối tháng 9, công trường chỉ duy trì một mũi thi công chân kè với 10 công nhân, 2 máy đào và 5 ô tô tự đổ. Nhà thầu chính chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, điều hành nhà thầu phụ.

Các bên thống nhất lập tiến độ chi tiết theo tuần để trình chủ đầu tư chấp thuận trước ngày 3/10, huy động thêm nhân lực, thiết bị, triển khai nhiều mũi trên mặt bằng đã bàn giao và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để thanh toán, giải ngân, bảo đảm hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026 theo hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, các nhà thầu vẫn không tổ chức thi công bảo đảm tiến độ cam kết.

Đến ngày 2/11, giá trị thực hiện đạt 22,97/49,36 tỷ đồng, bằng 46,5%, tăng khoảng 2,69 tỷ đồng sau hơn một tháng. Bình quân mỗi ngày thực hiện khoảng 81 triệu đồng, trong khi để hoàn thành đúng hạn, chủ đầu tư tính toán cần đạt khoảng 471 triệu đồng/ngày.

Các cam kết tại biên bản họp ngày 30/9 đã không thực hiện được. Trong đó, riêng nhà thầu phụ - Công ty CP Xây dựng MBM Group giá trị thực hiện chỉ đạt 17,56 tỷ đồng (khoảng 42% khối lượng); trong khi đó đã nhận tạm ứng 25,15 tỷ đồng.

Các nhà thầu thừa nhận nguyên nhân chủ quan là huy động nhân lực, thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, nhà thầu phụ là Công ty CP Xây dựng MBM Group không bảo đảm được tiến độ giá trị và kế hoạch giải ngân. Nhà thầu chính không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng.

Một số hạng mục kè đang thi công.

Tại cuộc làm việc ngày 2/11, các bên liên quan cũng đã thống nhất điều chuyển khối lượng của Công ty CP Xây dựng MBM Group sang một nhà thầu phụ khác, với khối lượng không quá 10 tỷ đồng và khẩn trương bố trí nguồn lực thực hiện dự án.

Tuy nhiên, đến ngày 6/11, hai nhà thầu chưa chuyển giao khối lượng và chưa đề xuất bổ sung nhà thầu phụ. Cùng ngày, UBND xã ban hành văn bản số 2352/UBND-KT, yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Lộc Holdings hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng thầu phụ trước ngày 10/11. Trước khi chấm dứt, nhà thầu chính phải phối hợp với các bên kiểm kê vật tư, xác định khối lượng, chất lượng phần việc đã thực hiện và bàn giao hiện trường để duy trì thi công.

Chỉ còn chưa tới 50 ngày, nhưng khối lượng thực hiện dự án mới đạt hơn 52%.

Đại diện chủ đầu tư, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân cho biết: Chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, nhà thầu vẫn chưa bố trí nhân lực, chưa điều chuyển khối lượng như thống nhất. Để bảo đảm tiến độ giải ngân và hoàn thành dự án trong năm nay, xã đã triển khai các biện pháp nghiêm khắc. Tới đây, các nhà thầu mới tiếp nhận sẽ phải xây dựng và cam kết tiến độ để hoàn thành dự án.

Ngày 11/11, UBND xã Hồi Xuân tiếp tục ban hành văn bản số 2398/UBND-KT cho biết, nhà thầu chính đã quá hạn mà chưa thực hiện yêu cầu. Chủ đầu tư yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Lộc Holdings hoàn tất thủ tục và có mặt tại trụ sở UBND xã trong ngày 13/11 để ký phụ lục hợp đồng, tiếp nhận toàn bộ phần việc còn lại của nhà thầu phụ.

Trong 2 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng thầu phụ, nhà thầu chính phải gửi kế hoạch huy động nguồn lực và tiến độ từng tuần có xác nhận của tư vấn giám sát, bảo đảm đạt 90% giá trị trước ngày 30/11 và hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Cùng với việc tiếp nhận phần việc còn lại, chủ đầu tư yêu cầu hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phần việc nhà thầu phụ đã thực hiện đạt yêu cầu để thu hồi tạm ứng với số dư hơn 16 tỷ đồng (sau khi trừ nghiệm thu, thanh toán). Sau khi trừ khoản thu hồi qua nghiệm thu, thanh toán, nhà thầu phụ phải hoàn trả phần còn lại trước ngày 15/11.

Cùng theo văn bản số 2398/UBND-KT về yêu cầu chấm dứt hợp đồng thầu phụ với Công ty CP Xây dựng MBM Group, tiếp nhận khối lượng và hoàn trả tạm ứng dự án, nếu hết ngày 13/11 nhà thầu chính vẫn chưa thực hiện yêu cầu, UBND xã Hồi Xuân sẽ tiến hành các bước xử lý theo hợp đồng, với các biện pháp áp dụng gồm: Chỉ định nhà thầu phụ thực hiện phần việc chậm tiến độ; cảnh cáo và chấm dứt hợp đồng đã ký; không hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng; yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; phạt vi phạm, yêu cầu bồi thường thiệt hại; báo cáo UBND tỉnh và đăng tải thông tin vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Ghi nhận tại hiện trường chiều 12/11, nhà thầu phụ - Công ty CP Xây dựng MBM Group vẫn đang triển khai thi công. Ông Hoàng Đình Trung, kỹ thuật thi công cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin chỉ đạo dừng thi công để chấm dứt hợp đồng.