Yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2% với sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên

Phát biểu tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ ngày 17/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo về giảm lãi suất cho vay, theo thông tin từ Cổng TTĐT Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay trong thời gian vừa qua.

Khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, theo đó, giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: Chinhphu.vn).

Đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, nợ xấu và rủi ro trong hoạt động ngân hàng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thống đốc NHNN trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai hiệu quả kịp thời các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

NHNN cần thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu hiệu quả, kịp thời; hạn chế nợ xấu phát sinh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng, nợ xấu đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là nợ xấu đối với lĩnh vực bất động sản.

Cũng như, tiếp tục tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, góp phần phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Khẩn trương nhận diện, xử lý hiệu quả triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động của các tổ chức tín dụng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, không để phát sinh, tích tụ rủi ro, ảnh hưởng lan truyền đến an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đối với các tổ chức tín dụng, Phó Thủ tướng yêu cầu cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tín dụng, an toàn hoạt động. Tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, công khai minh bạch lãi suất theo quy định.

Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; chấp hành nghiêm các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, quy định về cấp tín dụng và giao dịch với cổ đông, người có liên quan.