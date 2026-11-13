Yêu cầu các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm khắc phục nợ trước ngày 30/11

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động; các biện pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng. Đồng thời, triển khai Quy chế phối hợp số 01/QCPH-LN ngày 7/9/2026 giữa các cơ quan trong trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo BHXH tỉnh, đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có 2.316 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền khoảng 478 tỷ đồng. Trong đó, 336 đơn vị chậm đóng trên 12 tháng, với số tiền khoảng 244 tỷ đồng. Đáng chú ý, 19 đơn vị có số tiền chậm đóng lớn, kéo dài, chiếm gần 40% tổng số tiền chậm đóng toàn tỉnh.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng đã phân tích trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động, làm rõ các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét xử lý hình sự khi đủ căn cứ.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, đối chiếu số liệu với cơ quan BHXH, xác định cụ thể số tiền, thời gian chậm đóng và số lao động bị ảnh hưởng; xây dựng lộ trình khắc phục, hoàn thành việc nộp số tiền còn chậm đóng trước ngày 30/11/2026.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị tại buổi làm việc.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Nguyên Hiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cơ quan chức năng, chủ động đối chiếu, xác nhận số liệu và thực hiện cam kết khắc phục nợ. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm, không để tình trạng chậm đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Đối với những đơn vị không nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ, không có phương án khắc phục hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định; trường hợp đủ căn cứ sẽ chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hình sự.