Yêu cầu các cảng hàng không và hãng bay duy trì trực 24/24h để ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Ảnh minh hoạ. Nguồn: PV VnEconomy.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực 24/24h theo quy chế, thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Theo yêu cầu của Cục, các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lũ; thường xuyên rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại từng cảng hàng không, sân bay. Lực lượng, phương tiện và vật tư phục vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn phải được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai khi có tình huống phát sinh.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu kiểm tra kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, hệ thống thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình, hạng mục đang thi công. Những hư hỏng hoặc nguy cơ mất an toàn phải được phát hiện, xử lý kịp thời; đồng thời triển khai biện pháp phòng ngừa ngập úng, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, trang thiết bị và hoạt động khai thác.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường theo dõi thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trắc, dự báo khí tượng cho người sử dụng.

VATM đồng thời phải tăng cường kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố phát sinh.

Đối với các hãng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục yêu cầu phối hợp, theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác hoặc thay đổi lịch bay phù hợp. Các hãng phải cập nhật thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không, căn cứ tình hình thực tế để triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn hoạt động bay và bảo vệ người, tài sản.

Trường hợp phải điều chỉnh hoặc thay đổi lịch khai thác, các hãng hàng không cần thông báo kịp thời cho hành khách để phối hợp thực hiện.

Cục Hàng không Việt Nam giao Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung tăng cường giám sát việc triển khai các phương án ứng phó tại những cảng hàng không thuộc phạm vi quản lý. Các cảng vụ phải duy trì liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hàng không cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm phối hợp và triển khai ứng phó kịp thời khi có tình huống phát sinh.