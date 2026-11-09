Yêu cầu Bộ Tài chính tập trung xử lý nợ các khoản thu liên quan đến đất

Tại Nghị quyết số 353/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp, hiệu quả, khả thi nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, tập trung xử lý nợ các khoản thu liên quan đến đất, đôn đốc thu các khoản đã hết thời gian gia hạn. Điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cân đối ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát kỹ danh mục các dự án đầu tư công, kiểm soát bội chi, nợ công trong phạm vi giới hạn cho phép.

Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, chủ động cập nhật kịch bản lạm phát, kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

(Ảnh minh họa)

Nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các chính sách thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2027; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp.

Tiếp tục triển khai công tác chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tích cực đôn đốc việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài của các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các đơn vị, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện việc phân bồ, giao bổ sung kế hoạch, dự toán ngân sách trung ương còn lại năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm phân bổ, giao kế hoạch, dự toán năm 2027 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh về quản lý ngân sách trong quá trình chuyển tiếp từ 04 Chương trình mục tiêu quốc gia trước hợp nhất, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ, ưu tiên địa bàn khó khăn, tránh dàn trải, trùng lặp; tổng hợp, báo cáo tiến độ phân bổ, tổ chức thực hiện và giải ngân theo quy định.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ về tổ chức, hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ; hoàn thiện việc phân định phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ; sớm đưa Cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động trước khi phát sinh giao dịch thực chất tại Trung tâm.

Rà soát, hoàn thiện báo cáo về tình hình triển khai các sản phẩm tài chính, làm rõ tính khả thi, chủ thể thực hiện, cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới (nếu cần thiết), cơ quan trình cấp có thẩm quyền quyết định, cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát phù hợp với từng sản phẩm và thời gian thực hiện; báo cáo kết quả trong tháng 11 năm 2026.

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định về cơ chế tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, trình cấp có thẩm quyền trước ngày 7/11/2026.

Công khai tiến độ, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp của các bộ, cơ quan, địa phương; trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn các địa phương còn nhiều cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, phấn đấu xử lý dứt điểm trong năm 2026, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030, tiếp tục củng cố, nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia, góp phần giảm chi phí huy động vốn và rủi ro tín dụng quốc gia. Giám sát chặt chế hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thực hiện đôn đốc doanh nghiệp kịp thời khi có thông tin về việc doanh nghiệp chậm thanh toán lãi, gốc cho nhà đầu tư; kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền.