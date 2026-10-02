Cục Đường bộ yêu cầu bổ sung tình huống khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe. Ảnh: Tuấn Lương

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, yêu cầu trên được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng về tăng cường chất lượng, bảo đảm an toàn trong công tác đào tạo thực hành lái xe.

Thời gian qua, qua phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông và cơ quan truyền thông, đã xảy ra một số vụ tai nạn liên quan đến xe tập lái tại Bắc Ninh, Gia Lai..., làm chết 1 giáo viên và 1 người.

Để bảo đảm an toàn khi dạy lái xe trên đường, các cơ sở đào tạo được yêu cầu nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và ban hành giáo trình, chương trình đào tạo chi tiết, trong đó bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn.

Các tình huống cần được chú trọng gồm: Khi xe chuyển làn vào đường cao tốc; chuyển làn ra khỏi đường cao tốc; xe phía trước đột ngột giảm tốc độ; hoặc có xe chuyển làn vào khoảng trống giữa xe tập lái và xe phía trước.

Cùng với việc cập nhật giáo trình, các cơ sở đào tạo phải rà soát quy trình quản lý, quy trình dạy thực hành; việc phân công, bố trí giáo viên nhằm bảo đảm điều kiện an toàn, hạn chế tai nạn giao thông đối với xe tập lái.

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chỉ đạo các cơ sở đào tạo triển khai đầy đủ các nội dung được giao; kiểm tra, rà soát quá trình đào tạo thực tế và trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe để kịp thời chấn chỉnh.

Các cơ sở đào tạo phải thực hiện đúng nội dung chương trình, bảo đảm điều kiện an toàn, đồng thời truyền dữ liệu quản lý, giám sát đào tạo theo quy định. Sở Xây dựng cũng được yêu cầu tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá việc biên soạn, thẩm định giáo trình và bổ sung các tình huống khoảng cách an toàn trong đào tạo thực hành.