Yêu cầu bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường dịp Tết Đinh Mùi 2027

Doanh nghiệp cần lên kế hoạch sẵn sàng cung ứng hàng Tết Đinh Mùi 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước tiếp tục tăng trưởng, song áp lực lên mặt bằng giá và nguồn cung hàng hóa cũng gia tăng.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt và những mặt hàng có biến động giá.

Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung theo từng tháng, từng địa bàn; phối hợp với doanh nghiệp, hệ thống phân phối chuẩn bị lượng hàng dự trữ phù hợp, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương cũng cần huy động nhà sản xuất, nhà phân phối, siêu thị, chợ đầu mối và cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng hàng hóa với giá hợp lý; kết nối doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu với các tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, chương trình khuyến mại tập trung và đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần được đẩy mạnh, gắn với bảo đảm chất lượng và giá cả phù hợp.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, Bộ Công Thương yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ dịp cuối năm và Tết; chủ động nguồn nguyên liệu, tiết giảm chi phí, duy trì sản lượng, bảo đảm chất lượng và giá bán hợp lý.

Các doanh nghiệp phân phối cần phối hợp với địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới cung ứng, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo và địa bàn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được giao, bảo đảm cung ứng liên tục trước, trong và sau Tết. Cùng với đó, ngành điện cần có phương án vận hành, cung ứng điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Các hiệp hội ngành hàng có trách nhiệm phối hợp cân đối cung cầu, nắm bắt tình hình thị trường, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và bảo đảm nguồn hàng được cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Tại Chỉ thị, Bộ Công Thương cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa, giao trách nhiệm chủ trì cho Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp bảo đảm nguồn cung hàng hóa lưu thông thông suốt, nhất là trong vận chuyển hàng từ vùng sản xuất đến những địa bàn có nhu cầu cao; kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, đo lường và việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng dầu.

Hoạt động cung cấp thông tin về tình hình thị trường, giá cả và các điểm bán hàng bình ổn cũng cần được chú trọng, góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung và kiểm soát thị trường, Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước, hỗ trợ sản xuất và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.