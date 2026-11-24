Diện tích cà phê trồng trái phép trên phần đất lâm nghiệp tại tiểu khu 443, xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng

Đất đã giải tỏa, bàn giao vẫn bị tái lấn chiếm

UBND xã Bảo Lâm 4 vừa ban hành Văn bản số 2241/UBND-VP, yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Lâm Đồng khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ và xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 443.

Vụ việc liên quan đến diện tích 9,21 ha thuộc các lô y, z, khoảnh 7, tiểu khu 443. Đây là phần đất từng được UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi từ Công ty TNHH An Phú Nông theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 15/1/2025, sau khi một phần hoạt động của dự án đầu tư tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (cũ) chấm dứt. Diện tích này sau đó được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri, nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Lâm Đồng, tiếp nhận và quản lý.

Điểm đáng chú ý là trước khi bàn giao trên thực địa, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức giải tỏa toàn bộ cây trồng vi phạm, trả lại mặt bằng sạch theo quy định. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường của UBND xã Bảo Lâm 4 cho thấy diện tích này tiếp tục bị người dân tái lấn chiếm để trồng và chăm sóc cà phê. Đáng lưu ý, cây cà phê hiện đã phát triển cao hơn 2 m.

Như vậy, vấn đề không chỉ nằm ở hành vi tái lấn chiếm đất lâm nghiệp, mà còn đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý diện tích đất sau khi đã được thu hồi, giải tỏa và giao cho đơn vị chủ rừng. Một diện tích từng được xử lý, bàn giao mặt bằng sạch nhưng lại tiếp tục xuất hiện cây trồng trái phép cho thấy nguy cơ tái vi phạm vẫn hiện hữu nếu công tác kiểm tra, tuần tra và bảo vệ đất không được duy trì thường xuyên.

Chính quyền yêu cầu làm rõ đối tượng, xử lý dứt điểm

Theo UBND xã Bảo Lâm 4, trong thời gian qua, địa phương đã nhiều lần có văn bản và tổ chức họp đôn đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri, nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Lâm Đồng, thực hiện quản lý, xử lý và giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị tái lấn chiếm. Trong đó có Văn bản số 748/UBND ngày 26/12/2025 và Thông báo kết luận số 50/TB-UBND ngày 26/1/2026.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, UBND xã cho rằng công tác quản lý, bảo vệ đất lâm nghiệp sau bàn giao của đơn vị chủ rừng còn thiếu kiểm tra, chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi tái lấn chiếm. Việc để cây cà phê phát triển đến chiều cao trên 2 m mới đặt ra yêu cầu giải tỏa cho thấy công tác kiểm soát hiện trạng tại khu vực này cần được chấn chỉnh.

UBND xã nhận định tình trạng trên không chỉ làm mất hiệu quả của đợt giải tỏa trước đây, gây bức xúc trong dư luận mà còn tạo tiền lệ xấu, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự tại địa phương.

Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Lâm Đồng khẩn trương kiểm tra, đo đạc, thống kê chính xác diện tích cà phê tái lấn chiếm, đồng thời xác định rõ các đối tượng liên quan. Đơn vị chủ rừng phải xây dựng phương án, huy động lực lượng tổ chức giải tỏa toàn bộ cây cà phê trồng trái phép, đưa diện tích 9,21 ha trở lại hiện trạng mặt bằng như thời điểm bàn giao.

Không dừng ở việc xử lý cây trồng vi phạm, UBND xã còn yêu cầu đơn vị chủ rừng nghiêm túc rút kinh nghiệm, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra thực địa thường xuyên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh hành vi xâm canh. Sau giải tỏa, cần sớm triển khai phương án trồng rừng, phục hồi rừng theo đúng quy định, tránh để đất tiếp tục bị bỏ trống và trở thành khu vực có nguy cơ tái lấn chiếm.

Đối với các trường hợp vi phạm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Lâm Đồng được yêu cầu lập biên bản, củng cố hồ sơ và chuyển UBND xã xử lý theo thẩm quyền; đồng thời phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng trong quá trình giải tỏa nếu phát sinh trường hợp chống đối, chây ỳ.

Đất lâm nghiệp bị tái lấn chiếm, trồng cây cà phê ngay dưới tán cây thông tại tiểu khu 443, xã Bảo Lâm 4

Không để giải tỏa xong lại tái lấn chiếm

Vụ việc tại tiểu khu 443 cho thấy một yêu cầu quan trọng trong quản lý đất lâm nghiệp: hiệu quả không chỉ được đánh giá bằng việc giải tỏa bao nhiêu diện tích, mà còn ở khả năng giữ được hiện trạng sau giải tỏa và ngăn chặn vi phạm tái diễn.

Đối với diện tích đã được Nhà nước thu hồi và giao cho đơn vị chủ rừng quản lý, trách nhiệm bảo vệ đất không kết thúc ở thời điểm hoàn tất thủ tục bàn giao. Việc duy trì tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm hành vi xâm lấn và tổ chức phục hồi rừng là những khâu có tính liên tục. Nếu thiếu sự giám sát tại thực địa, những diện tích vừa được giải tỏa rất dễ tiếp tục bị chiếm dụng, khiến công sức và nguồn lực xử lý trước đó không đạt được hiệu quả bền vững.

Đặc biệt, việc xác định rõ người tái lấn chiếm, thời điểm phát sinh vi phạm và trách nhiệm của các bên liên quan có ý nghĩa quan trọng để xử lý đúng đối tượng, đúng hành vi, tránh tình trạng chỉ giải quyết phần cây trồng trên đất mà chưa làm rõ nguyên nhân khiến vi phạm tái diễn.

Theo yêu cầu của UBND xã Bảo Lâm 4, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Lâm Đồng phải báo cáo kết quả giải tỏa trước ngày 28/11/2026. Kết quả thực hiện không chỉ là căn cứ đánh giá việc chấp hành chỉ đạo của địa phương, mà còn là cơ sở để nhìn nhận hiệu quả quản lý diện tích đất lâm nghiệp đã được Nhà nước thu hồi, giao cho đơn vị chủ rừng.

Từ một diện tích đã được giải tỏa, bàn giao mặt bằng sạch nhưng tiếp tục bị trồng cà phê, câu chuyện tại tiểu khu 443 đặt ra yêu cầu phải chuyển từ xử lý vi phạm theo từng đợt sang quản lý thường xuyên, có trách nhiệm và có khả năng ngăn ngừa tái lấn chiếm. Đây cũng là điều kiện cần thiết để bảo đảm quỹ đất lâm nghiệp được sử dụng đúng mục đích, phục hồi rừng và giữ vững kỷ cương trong quản lý tài nguyên tại địa phương./.