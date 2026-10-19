Yêu cầu 7 tuyến cao tốc bổ sung biển báo khoảng cách an toàn

Cục Đường bộ mới có văn bản yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ (QLĐB), một số Sở Xây dựng, TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các NĐT, DN dự án BOT khẩn trương rà soát, bố trí và lắp đặt hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn giữa các xe cơ giới trên đường cao tốc.

Động thái này nhằm triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn với phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan lắp đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, giúp người lái xe nhận biết và chấp hành đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, trên cơ sở danh sách vị trí do Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cung cấp, Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, địa phương, VEC, các NĐT, DN dự án BOT phối hợp lực lượng CSGT trên tuyến để triển khai hệ thống báo hiệu. Các tuyến được yêu cầu thực hiện gồm cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Trung Lương - Mỹ Thuận, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP HCM - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Việc lắp đặt phải tuân thủ mục G2.8, Phụ lục G của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư 51/2024/TT-BGTVT. Theo đó, các đơn vị phải bố trí vạch 7.8 xác định khoảng cách xe, kết hợp hệ thống biển báo khoảng cách 0m, 50m, 100m, 150m và 200m tại các vị trí được xác định.

Cục Đường bộ yêu cầu việc bố trí báo hiệu phải căn cứ điều kiện khai thác thực tế, tránh triển khai máy móc. Với những vị trí thường xuyên ùn tắc, có độ dốc dọc lớn, nằm trong đường cong hoặc không bảo đảm tầm nhìn, các bên cần thống nhất chưa lắp đặt vạch kẻ đường và biển báo khoảng cách.

Yêu cầu này nhằm bảo đảm hệ thống báo hiệu phù hợp với đặc điểm hình học của tuyến đường và điều kiện tổ chức giao thông, qua đó phát huy hiệu quả trong thực tế.

Bên cạnh việc lắp đặt mới, các đơn vị quản lý, khai thác cao tốc phải rà soát hệ thống báo hiệu hiện có. Những vị trí có vạch kẻ đường bị mòn, mờ hoặc còn thiếu biển báo, đặc biệt tại các mốc 150m và 200m, phải được khắc phục, bổ sung kịp thời.

Với hệ thống báo hiệu được lắp đặt theo quy chuẩn trước năm 2024, như vạch số 13 theo QCVN 41:2012/BGTVT, các đơn vị phải rà soát, điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành.

Cục Đường bộ yêu cầu các Khu QLĐB phối hợp lực lượng CSGT và DN quản lý, khai thác cao tốc rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu trên các tuyến thuộc phạm vi quản lý.

Với các tuyến cao tốc là tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ công, các Khu QLĐB, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các DN đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, kinh doanh và khai thác đường cao tốc khẩn trương thực hiện.

Các DN dự án BOT được yêu cầu phối hợp triển khai trên các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP HCM - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Với các tuyến cao tốc sử dụng ngân sách trung ương, nếu phát sinh chi phí ngoài hợp đồng và phạm vi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, các Khu QLĐB xem xét xử lý theo cơ chế dự án đột xuất, căn cứ Thông tư 41/2024/TT-BGTVT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 72/2025/TT-BXD.

Với các tuyến cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của Cục Đường bộ, Cục ủy quyền cho các Khu QLĐB thỏa thuận bổ sung kinh phí để NĐT, DN dự án triển khai. Khoản kinh phí này được phép tính vào phương án tài chính của dự án.

Với các trường hợp còn lại, VEC và các Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ động bố trí nguồn lực thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đơn vị tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo Cục Đường bộ trước ngày 31/10/2026.