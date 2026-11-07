Yesung (Super Junior) biểu diễn bất chấp chấn thương

Yesung của Super Junior hy vọng sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Kuala Lumpur trong buổi concert solo vào ngày 7/11 (giờ Hàn Quốc), mặc dù đang phải vật lộn với chứng đau lưng và được bác sĩ khuyên không nên đi máy bay.

Ngày 6/11, Yesung đã chia sẻ một thông điệp xúc động trên mạng xã hội, thừa nhận rằng, anh chưa bao giờ phải vật lộn nhiều như vậy khi đưa ra một quyết định. Anh giải thích rằng, anh luôn nghĩ về những người hâm mộ đã đặt vé máy bay và khách sạn để tham dự buổi concert, cũng như những người đã chờ đợi rất lâu để có cơ hội được gặp anh.

Mặc dù gặp vấn đề sức khỏe, nam ca sĩ vẫn bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được thực hiện chuyến đi và biểu diễn cho họ: “Ngay cả khi phải dùng xe lăn, tôi vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt của các bạn và hát cho các bạn nghe. Bởi vì tôi biết, sự kiên nhẫn và tình yêu của các bạn có ý nghĩa như thế nào đối với tôi”.

Yesung cũng thừa nhận rằng, anh có thể không thể mang đến một màn trình diễn hoàn hảo như người hâm mộ thường mong đợi. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng vẫn muốn lên sân khấu, ngay cả khi tình trạng sức khỏe ngăn cản mình biểu diễn ở mức độ thường thấy.

“Tôi biết, mình sẽ không thể mang đến một màn trình diễn hoàn hảo. Nhưng ngay cả khi không hoàn hảo, tôi vẫn muốn đi và hát. Dành cho tất cả những người đã chờ đợi tôi rất lâu", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa chắc chắn, vì Yesung tiết lộ rằng, anh đã được khuyên không nên bay. Anh cho biết sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến ​​​​của đội ngũ y tế để xác định xem liệu có cách nào an toàn để anh đến Malaysia hay không?

Ban tổ chức đã xác nhận rằng, buổi hòa nhạc ở Kuala Lumpur hiện vẫn diễn ra theo lịch trình, mặc dù có thể cần điều chỉnh bố trí sân khấu hoặc sắp xếp tiết mục biểu diễn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của Yesung. Sức khỏe và sự an toàn của anh vẫn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình chuẩn bị.

Sau thông báo của anh, người hâm mộ đã chia sẻ những lời động viên và lo lắng trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người bày tỏ hy vọng anh có thể biểu diễn, những người khác lại khuyên anh không nên gắng sức và ưu tiên việc hồi phục sức khỏe hơn là buổi hòa nhạc.

Buổi diễn ở Kuala Lumpur là một phần của chuyến lưu diễn đặc biệt kỷ niệm 10 năm sự nghiệp solo của Yesung. Với việc người hâm mộ từ nhiều vùng miền khác nhau đến tham dự sự kiện, thông điệp chân thành của nam ca sĩ đã khiến tình hình trở nên đặc biệt xúc động đối với cả anh và những người ủng hộ anh.

Hiện tại, việc Yesung có thể đi lại và lên sân khấu hay không vẫn phụ thuộc vào kết quả thăm khám y tế tiếp theo. Quyết tâm gặp gỡ người hâm mộ của anh ấy là điều rõ ràng, nhưng nhiều người hy vọng, bất kỳ quyết định nào được đưa ra cũng sẽ ưu tiên sức khỏe của anh ấy.