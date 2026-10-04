YersinUni khai giảng năm học 2026 - 2027, đánh dấu 22 năm hình thành và phát triển

Dấu ấn trong đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc người học

Năm học 2025 - 2026, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên (GV) và người lao động của trường đã không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều thành tích trong mọi mặt hoạt động. Cụ thể, kết quả tuyển sinh đạt 114% so với kế hoạch đề ra. Chất lượng và số lượng tuyển sinh ngày càng tăng đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

YersinUni tập trung chăm lo cho người học thông qua việc trang bị 12 kỹ năng mềm thiết yếu, trong đó chú trọng nhóm kỹ năng 4Cs theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), gồm: Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking and Problem Solving. Trường đã trao học bổng và triển khai các chính sách hỗ trợ cho 214 sinh viên (SV) với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Các hoạt động này của nhà trường đã góp phần giúp tỷ lệ SV nghỉ học giảm 1% so với năm học trước.

Nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Trường chuẩn hóa công tác đào tạo, tiếp tục triển khai “Học kỳ doanh nghiệp” gắn đào tạo với thực tiễn ở tất cả các ngành đào tạo. Đào tạo tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ của châu Âu gắn với tổ chức cho SV trải nghiệm “Học kỳ nước ngoài” tại Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan... Đặc biệt, SV thực tập tại Singapore, Nhật Bản được nhận lương lên đến 200 triệu đồng.

Những đổi mới mạnh mẽ trong công tác đào tạo đã đạt được nhiều kết quả khích lệ: 96,5% SV có việc làm; 86,6% SV có việc làm đúng chuyên ngành. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% SV tốt nghiệp.

YersinUni cũng đảm bảo chất lượng, hoàn thành đánh giá ngoài và được công nhận đạt Chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (GĐ 2025 - 2030) theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tăng cường nghiên cứu khoa học. Theo đó các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học đều vượt kế hoạch đề ra giúp nâng tỷ lệ công bố khoa học trên GV đáp ứng quy định của Bộ, nhiều đề tài, giải pháp hữu ích được đăng ký, các công bố quốc tế tăng cao. Đặc biệt, YersinUni đã chuyển giao 2,1 triệu cây giống dứa MD2 cho đối tác và người nông dân.

Trong công tác đối ngoại, YersinUni đã ký kết với tổng số 350 đối tác trong và ngoài nước để hỗ trợ SV thực tập, trao đổi SV, trao đổi GV. Trường thực hiện 20 hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, GV tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là triển khai chính sách cho GV vay vốn tham gia học Tiến sĩ. Thu nhập của người lao động tiếp tục được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được trường đầu tư hiện đại.

Nhà trường đã hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng Khối nhà A và B, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.

Đảng ủy nhà trường cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên và được khen thưởng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Năm học 2025 - 2026, tập thể cán bộ, GV, SV đã đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; SV đạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi “SV thế hệ mới” 2025; Giải Nhất cuộc thi Euréka ở lĩnh vực Công nghệ thực phẩm; Huy chương đồng tại Giải Bóng rổ SV toàn quốc 2025; 01 giải Nhì và 03 giải Khuyến khích tại cuộc thi TechFest năm 2025.

22 năm và khát vọng phát triển

PGS.TS. Phạm Đình Trung - Hiệu trưởng YersinUni, cho biết: “22 năm, một chặng đường in đậm dấu ấn lịch sử quan trọng, gắn bó với nhiều lớp thế hệ cán bộ, GV, SV nhà trường. Trong buổi lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 22 năm thành lập trường, cho phép tôi được đại diện cho tập thể cán bộ, GV, nhân viên và SV toàn trường qua các thế hệ nói lời tri ân đến các nhà sáng lập, quý thầy cô, cán bộ, GV qua các thời kỳ và bày tỏ sự quyết tâm trong việc xây dựng nhà trường thành nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và có khả năng hội nhập trong tình hình mới của đất nước và thế giới”.

PGS-TS Phạm Đình Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt, phát biểu tại buổi lễ.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã có những chia sẻ chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của YersinUni trong hành trình 22 năm hình thành và phát triển: “Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã khẳng định vai trò là một cơ sở giáo dục đại học có uy tín của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Nhà trường không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục Đại học cho người học mà còn đóng góp thiết thực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

Là một trường đại học ngoài công lập tại khu vực Tây Nguyên, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và cộng đồng. Những nỗ lực đó đã góp phần tạo động lực cạnh tranh tích cực giữa các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực, đem lại nhiều cơ hội học tập và phát triển tốt hơn cho người học”.

Ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích Xuất sắc trong năm học 2025 - 2026 và vinh danh các cá nhân có nhiều cống hiến cho trường. Đặc biệt, có 1 GV vinh dự được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng trao hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của YersinUni

Chào đón gần 1.200 tân sinh viên

Năm học 2026 - 2027, YersinUni chào đón gần 1.200 tân SV đại học chính quy, nâng quy mô đào tạo lên hơn 5.000 HS-SV.

Dịp này, nhà trường đã trao tặng 580 suất học bổng cho SV trị giá gần 3 tỷ đồng, với sự đồng hành tài trợ từ các công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn TTC và các doanh nghiệp, đối tác bên ngoài như: Tổ chức Phi chính phủ Pháp (Hội L'Appel); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Công ty TNHH Thanh Quang; Nhà may Mai Loan.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức trao cờ truyền thống của YersinUni. Các thế hệ SV đi trước đã trao lại cho các bạn tân SV truyền thống của SV YersinUni: Đó chính là sự ham học hỏi, sự sáng tạo, sự năng động và sự khác biệt.

Vinh danh thủ khoa đầu vào cho tân SV khóa 23

Nghi thức trao cờ truyền thống của YersinUni

Nghi thức diễu hành của SV tiêu biểu các ngành.

Năm học 2026 - 2027, YersinUni tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu đã xác định trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, tiếp tục phấn đấu để trở thành nơi học tập lý tưởng cho SV, môi trường làm việc lý tưởng cho đội ngũ cán bộ, GV, tiếp tục cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên và cả nước, hướng đến chuẩn đào tạo quốc tế và góp phần đào tạo SV trở thành những “Công dân toàn cầu” trong tương lai.

Bài và ảnh: Phương Huỳnh