Yeri (Red Velvet) và hành trình 10 năm hồi phục sau tai nạn giao thông

Thành viên Yeri của nhóm Red Velvet đã chia sẻ về những thương tích và quá trình điều trị thực tế từ vụ tai nạn giao thông năm 2016 liên quan đến thành viên Seulgi, tiết lộ chi tiết lần đầu tiên sau gần 10 năm.

Trong một video mới nhất được đăng tải trên kênh YouTube của mình, Yeri đã chia sẻ về vụ tai nạn năm 2016 cùng với Seulgi. Hai người đang trên đường về ký túc xá bằng taxi sau một ngày nghỉ thì vụ tai nạn xảy ra.

Nhớ lại sự việc, Yeri chia sẻ: "Trên đường về nhà, chiếc taxi gặp tai nạn. Tôi bị thương khá nặng và phải nhập viện điều trị trong một thời gian dài".

Cô giải thích rằng, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe đang rẽ về phía cô. Mặc dù tài xế và Seulgi không bị thương nặng, nhưng lực va chạm đã hất Yeri văng về phía trước.

Yeri nhớ rất rõ khoảnh khắc sau vụ tai nạn. Cô nhớ lại lúc mở mắt sau va chạm và nghĩ: "Cái gì thế này? Đau quá. Tôi bị thương đến mức toàn bộ lòng trắng mắt chuyển sang màu đỏ, và nhãn cầu cũng bị biến dạng".

Cô tiếp tục" "Mắt tôi thực sự bị lõm nhẹ ở chỗ này. Tôi thậm chí đã cân nhắc phẫu thuật, nhưng cuối cùng đã quyết định không làm". Yeri chia sẻ rằng, cô vẫn còn bị hiện tượng ruồi bay trước mắt: "Bây giờ, tôi chỉ còn cách sống chung với nó thôi".

Seulgi giải thích rằng, bản thân cô không bị thương nặng, nhưng khi quay sang bên phải thì thấy máu chảy ra từ miệng Yeri. Cả hai đã làm giảm bớt ký ức nặng nề bằng sự hài hước, đùa rằng họ đã đi chơi Halloween để xem zombie, nhưng khi trở về lại trông giống như zombie. Điều khó khăn hơn nữa đối với Yeri là thời gian hồi phục: "Tôi bị trầm cảm nặng trong thời gian nằm viện. Phải mất một thời gian rất dài để hồi phục".

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10/10/2016, khoảng 22h. Vào thời điểm đó, SM Entertainment cho biết cả hai đã lập tức đến bệnh viện để điều trị và nghỉ ngơi tại ký túc xá. Họ cũng tạm dừng các hoạt động để tập trung vào việc hồi phục.

Mặc dù công ty liên tục khẳng định vết thương là nhẹ vào thời điểm đó, nhưng quá trình hồi phục của Yeri cần một khoảng thời gian đáng kể. Cô ấy không thể lên sân khấu trong một thời gian và chỉ cập nhật tình trạng sức khỏe cho người hâm mộ vào tháng Mười Hai năm đó, đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức của Red Velvet: "Tôi ổn rồi, ăn uống tốt và giữ gìn sức khỏe".