Yeongam và Đà Nẵng: Cần thúc đẩy kết nối văn hóa, du lịch

- Thưa ông, đâu là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của du lịch Yeongam?

ÔngJeon Go Feel:Lợi thế lớn nhất của Yeongam là chúng tôi sở hữu núi Wolchulsan, một trong những vườn quốc gia tiêu biểu của Hàn Quốc. Trong lòng núi có chùa Dogapsa, một ngôi chùa cổ có lịch sử hàng nghìn năm.

Ông Jeon Go Feel - Tổng giám đốc Quỹ Văn hóa và Du lịch Yeongam (Hàn Quốc). Ảnh: VĂN NỞ

Wolchulsan còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Trong đó có rùa Nam-saeng-i, loài được chỉ định là di sản tự nhiên và được bảo vệ đặc biệt. Đây là một trong những giá trị nhận được sự quan tâm của người dân và du khách.

Chúng tôi cũng có lễ hội đom đóm, với nhiều loài đom đóm sinh sống từ tháng 5 đến tháng 10. Những giá trị tự nhiên này tạo nên một cảnh quan rất đặc biệt mà không phải địa phương nào cũng có.

Bên cạnh đó là những đồi chè, nơi cảnh quan của những cánh đồng chè hòa quyện với núi Wolchulsan tạo nên một vẻ đẹp rất riêng (cũng như Đà Nẵng có những đồi chè ở Nông trường Quyết Thắng dưới chân dãy Trường Sơn - PV),

Yeongam còn có các di tích Mahan. Đây là những di tích quan trọng giúp chúng ta hiểu thêm về quá trình giao thương, trao đổi và phát triển giữa các khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á thông qua những tuyến hàng hải cổ đại.

Tất cả những giá trị về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử đó tạo nên sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của du lịch Yeongam.

- Yeongam đang khai thác câu chuyện về Quốc sư Doseon như thế nào để trở thành nội dung du lịch?

ÔngJeon Go Feel:Quốc sư Doseon là một nhân vật sống cách đây khoảng 700 năm. Ông sinh ra tại vùng đất này và dành một thời gian dài tu hành, nghiên cứu về địa lý, lãnh thổ và cách sắp đặt không gian đất nước.

Ông là nhân vật quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc. Tư tưởng của ông gắn với việc xây dựng các ngôi chùa ở nhiều nơi và quan niệm về thế đất, sinh khí của đất nước.

Vì vậy, chúng tôi muốn nhìn lại cuộc đời của ông, tìm hiểu những di tích ông đã tạo dựng và những tư tưởng ông để lại. Từ đó, chúng tôi tổ chức hội thảo, hội nghị học thuật, các chương trình trải nghiệm và lễ hội, qua đó từng bước mở rộng nội dung du lịch gắn với nhân vật này.

Không chỉ có Quốc sư Doseon, Yeongam còn có Tiến sĩ Wangin, một nhân vật thời Baekje. Ông được biết đến là người truyền bá nhiều thành tựu văn hóa của Baekje sang Nhật Bản, như chữ Hán, phương pháp làm trang phục, làm ngói, làm giấy...

Wangin được xem là một nhân vật có vai trò quan trọng đối với văn hóa Asuka của Nhật Bản.

Chúng tôi đưa cuộc đời và những đóng góp của những nhân vật này vào các lễ hội. Tại đó có các hoạt động trải nghiệm, giao lưu với Nhật Bản và nhiều chương trình văn hóa dành cho du khách.

- Vai trò của Yeongam trong dự án Ganghae-Yeong là gì?

ÔngJeon Go Feel:Ganghae-Yeong là sự hợp tác giữa các địa phương nằm liền kề nhau, gồm Gangjin, Haenam và Yeongam. Đó cũng là phương thức như Đà Nẵng đã, đang và sẽ kết nối hợp tác với các địa phương trên con đường di sản miền Trung Việt Nam.

Chúng tôi nhận thấy rằng khi các địa phương cùng hợp sức sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, thay vì mỗi nơi hoạt động riêng lẻ.

Đối với du khách, ranh giới hành chính giữa các địa phương gần như không tồn tại. Khi họ đến đây, họ có thể đi từ địa phương này sang địa phương khác. Vì vậy, chúng tôi cố gắng làm tốt vai trò kết nối, tạo điều kiện để du khách có thể di chuyển thuận tiện và lưu trú lâu hơn trong khu vực Ganghae-Yeong.

Quỹ Văn hóa và Du lịch Yeongam đang phối hợp với các quỹ văn hóa – du lịch của Gangjin và Haenam để tạo ra những điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn.

Chúng tôi cũng hỗ trợ để các công ty du lịch ở Seoul, Busan và các công ty du lịch nước ngoài quan tâm nhiều hơn đến khu vực này, từ đó xây dựng những sản phẩm du lịch phù hợp.

Có những lúc chúng tôi chủ động trực tiếp thu hút du khách, tổ chức các chương trình chung để đưa khách đến Ganghae-Yeong. Điều chúng tôi hướng tới là khi khách đến đây, họ có đủ thời gian lưu trú, trải nghiệm đầy đủ các giá trị của khu vực, sau đó có thể quay trở lại.

Đó chính là vai trò của Quỹ Văn hóa và Du lịch Yeongam trong Ganghae-Yeong.

- Ông kỳ vọng gì về sự hợp tác với Đà Nẵng?

ÔngJeon Go Feel:Chúng tôi đã ký MOU với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và DNRT. Với chúng tôi, MOU không đơn thuần là một văn bản mang tính hình thức mà thể hiện cam kết cùng hợp tác và hướng tới tương lai.

Đoàn công tác của DNRT thực hiện cuộc ghi hình phỏng vấn ông Jeon Go Feel, về câu chuyện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác văn hóa và du lịch. Ảnh: VĂN NỞ

Chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến giao lưu nghệ sĩ, trao đổi du khách, trao đổi thông tin địa phương và các sự kiện đặc biệt giữa hai bên.

Đặc biệt, với Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc, chúng tôi mong muốn hoạt động này được duy trì tổ chức thường xuyên để nghệ sĩ hai bên có thể định kỳ sang giao lưu.

Không chỉ nghệ sĩ, chúng tôi cũng mong muốn các đoàn nghệ thuật dân gian của Đà Nẵng mang những giá trị nghệ thuật đặc trưng của thành phố đến Yeongam; đồng thời đoàn nghệ thuật Yeongam có thể học hỏi, cùng biểu diễn và hợp tác với các nghệ sĩ Đà Nẵng. Qua đó, chúng tôi muốn mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng gần gũi hơn.

Trong tương lai, chúng tôi cũng mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác vượt ra ngoài phạm vi ngành văn hóa - du lịch và các cơ quan truyền thông, hướng đến hợp tác với chính quyền thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan.

Quỹ Văn hóa và Du lịch Yeongam có thể đóng vai trò cầu nối, để những nhân lực phù hợp từ Việt Nam có cơ hội đến Yeongam làm việc, tham gia hoạt động kinh doanh và đời sống tại địa phương.

Đó là những điều chúng tôi kỳ vọng trong quan hệ hợp tác với Đà Nẵng.

- Ông muốn gửi thông điệp gì về mối quan hệ giữa hai bên?

ÔngJeon Go Feel:Chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết sức mình vì mối quan hệ và sự hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc, giữa Yeongam và Đà Nẵng.

Tôi tin rằng những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ giúp người dân ở hai đất nước hiểu nhau hơn.

Đà Nẵng và Yeongam đã bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ về văn hóa, nhưng điều quan trọng hơn là biến những cuộc gặp ấy thành một mối quan hệ hợp tác lâu dài.