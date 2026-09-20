YENA (IZ*ONE) tiết lộ 'cú sốc' về Lee Joon

YENA tiết lộ rằng, cô cảm thấy cần phải hành động gấp sau khi màn cover vũ đạo ca khúc hit Catch Catch của Lee Joon "gây bão" trên các mạng xã hội.

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình The Manager (đài MBC), YENA đã xuất hiện với tư cách khách mời và thể hiện vũ đạo ca khúc Catch Catch ngay sau khi bước vào trường quay. Khi được hỏi, liệu có lường trước việc bài hát sẽ nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy hay không, YENA chia sẻ: “Nó đã nhận được nhiều tình cảm hơn mức tôi mong đợi”.

Cô giải thích rằng, mình đã có cảm nhận rất tốt về bài hát ngay từ lần đầu tiên lắng nghe: “Tôi đã có linh cảm đặc biệt ngay khi nghe ca khúc này. Cơ thể tôi tự nhiên bắt đầu chuyển động theo nhạc trong lúc đang nghe".

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng, động tác đặc trưng của bài hát đã được hình thành gần như ngay lập tức: "Tôi đã nghĩ ra động tác cho phân đoạn 'đắt giá' (killing part) chỉ trong vòng 5 giây", đồng thời giải thích rằng, chính vũ đạo nảy ra trong đầu ngay lúc đó đã trở thành động tác điểm nhấn của bài hát.

Tuy nhiên, YENA thừa nhận, cô bắt đầu cảm thấy có sự cạnh tranh sau khi Lee Joon tung ra video cover vũ đạo này. Anh đã thực hiện vũ đạo Catch Catch khi tham gia trải nghiệm làm cổ động viên tại một sân vận động bóng chày, và video đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng.

“Tôi thích video đó đến mức xem đi xem lại khoảng 10 lần mỗi ngày,” YENA chia sẻ. “Nhưng rồi nó lại hoàn toàn thống trị các trang mạng, và mọi người bắt đầu bàn tán rằng: Bài hát của YENA bị đánh cắp rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy thôi thúc và nghĩ rằng: Không, đây là của mình mà”, cô nói thêm. Cô nhớ lại việc quay trở lại phòng tập và nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa sau khi chứng kiến ​​bản cover của mình lan truyền rộng rãi.

YENA cũng chia sẻ rằng, cô đang rất bận rộn với lịch trình sau đợt quảng bá ca khúc Catch Catch: "Tôi đã có khoảng 20 lịch trình được lên kế hoạch. Lịch trình của tôi kín mít từ nay đến hết tháng 11/2026, và dự kiến ​​sẽ có thêm các sự kiện trao giải nữa".

Trong khi đó, gần đây YENA đã thu hút sự chú ý nhờ bộ trang phục bó sát toàn thân (bodysuit) mà cô diện khi biểu diễn tại sự kiện Waterbomb Busan 2026. Bộ trang phục này là ý tưởng của chính cô và được lấy cảm hứng từ nhân vật D.Va trong game Overwatch. Cô đã tự mình lên ý tưởng và trình bày kế hoạch đó với công ty quản lý.