Một tuyến đường giao thông ở thôn Tiến Xuân 2, xã Yên Xuân. Ảnh: Nguyễn Mai

Mở hướng phát triển kinh tế miền núi

Trên diện tích 5.000m² từng trồng bưởi, anh Lê Hải Đăng, thôn Tiến Xuân 2, xã Yên Xuân đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà màng, đưa cây nho về trồng. Đây là hướng chuyển đổi sản xuất khá mới ở địa phương. Xuất phát từ chuyến thăm người thân tại Hàn Quốc năm 2023, sau khi tìm hiểu mô hình trồng nho tại đây, anh Đăng quyết định học hỏi kỹ thuật, đưa giống cây này về quê thử nghiệm.

Quá trình sản xuất, anh vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc cho phù hợp với điều kiện khí hậu. Do cây nho nhạy cảm với thời tiết, dễ phát sinh sâu bệnh, toàn bộ diện tích được trồng trong nhà màng với hệ thống khung sắt kiên cố. Sau 3 năm chăm sóc, vườn nho bắt đầu cho thu hoạch. Khác với Hàn Quốc có khí hậu lạnh, mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ, điều kiện thời tiết tại Yên Xuân cho phép anh bố trí hai vụ vào tháng 5 và tháng 12.

Năm 2026, vụ đầu tiên, diện tích 5.000m² cho sản lượng khoảng 2 tấn nho. Kết quả kiểm tra cho thấy độ đường của quả đạt 20-21 độ Brix. Nho loại 1 có giá bán 300.000 đồng/kg, loại 2 là 250.000 đồng/kg. Theo tính toán của anh Đăng, hiệu quả kinh tế từ cây nho cao gấp khoảng 10 lần so với cây bưởi trước đây. Sản phẩm hiện chủ yếu bán trực tiếp cho khách du lịch và khách quen đến tận vườn. Nhận thấy triển vọng của mô hình, anh tiếp tục mở rộng thêm 1.000m² diện tích trồng nho.

Mô hình trồng nho sữa của gia đình anh Lê Hải Đăng, thôn Tiến Xuân 2, xã Yên Xuân. Ảnh: Nguyễn Mai

Cùng với những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của các hộ dân, xã Yên Xuân đã tích cực triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo bà Trần Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Yên Xuân, năm 2026, xã triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ; sản xuất cây vụ Đông trên đất trồng lúa với quy mô đăng ký 43,2 ha ngô và 10 ha khoai tây.

Đây là chính sách hỗ trợ sau đầu tư, gắn với kết quả sản xuất thực tế. Các hợp tác xã nông nghiệp phát huy vai trò đầu mối tổ chức sản xuất, cung ứng giống, dịch vụ làm đất và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Sau khi gieo trồng, cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, nghiệm thu thực tế; các hộ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được xem xét hỗ trợ với mức 12 triệu đồng/ha ngô và 30 triệu đồng/ha khoai tây. Chính sách đã tạo động lực để người dân mở rộng diện tích sản xuất vụ Đông, khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp và nâng cao thu nhập.

Tại thôn Yên Bình 3, gia đình bà Ngô Thị Thắm đã mở rộng diện tích trồng khoai tây lên 10 sào, trong đó có 6 sào đất của gia đình và 4 sào mượn thêm từ các hộ không sản xuất. Bà Thắm cho biết, những năm trước, gia đình chủ yếu trồng ngô, khoai lang và một phần diện tích khoai tây nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm nay, được tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước và có sự đồng hành của hợp tác xã, gia đình mạnh dạn mở rộng diện tích sản xuất. Đến nay, cây khoai tây sinh trưởng tốt, hứa hẹn một vụ sản xuất khả quan. Đặc biệt, hợp tác xã đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất, giảm bớt nỗi lo về đầu ra và kỳ vọng nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích canh tác.

Chăm sóc khoai tây vụ đông tại thôn Yên Bình 3, xã Yên Xuân. Ảnh: Nguyễn Mai

Không chỉ có lợi thế về đất đai, cảnh quan, Yên Xuân còn có điều kiện phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc. Tại thôn Tiến Xuân 2, đồng bào Mường chiếm khoảng 60% dân số. Theo anh Đinh Văn Vĩnh, Trưởng thôn: Các câu lạc bộ cồng chiêng, múa Mường được duy trì, vừa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, vừa phục vụ các hoạt động đón khách và sự kiện của địa phương. Bên cạnh làm nông nghiệp, nhiều người dân làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghiệp Quang Tiến (tỉnh Phú Thọ) và các nhà máy, xí nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn thôn có khoảng 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, homestay.

Chung sức hoàn thiện hạ tầng nông thôn

Phát triển kinh tế muốn bền vững phải đi đôi với cải thiện hạ tầng và điều kiện sinh hoạt của người dân. Tại Yên Xuân, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt bởi địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều khu vực miền núi còn khó khăn trong kết nối giao thông. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận, đóng góp của nhân dân đang góp phần giải quyết những vấn đề dân sinh ngay từ cơ sở.

Gia đình bà Bùi Thị Thung, thôn Tiến Xuân 2 là một trong những hộ tự nguyện hiến đất mở đường. Ảnh: Nguyễn Mai

Tại thôn Tiến Xuân 2, do địa bàn rộng, dân cư thưa, một số tuyến đường ở khu Gò Mè, khu Chùa vẫn chưa được bê tông hóa đồng bộ. Trước thực tế đó, thôn đã vận động người dân cùng đóng góp kinh phí, hiến đất để cải thiện giao thông. Đầu tháng 6-2026, tại khu Chùa, người dân đã chung tay xây dựng tuyến đường dài gần 400m, rộng 4,5m, với tổng giá trị đầu tư khoảng 600-700 triệu đồng. Tuyến đường trước đây là đường đất, đi lại khó khăn, nhất là vào những ngày mưa.

Cũng tại thôn Tiến Xuân 2, gia đình bà Bùi Thị Thung là một trong những hộ tự nguyện hiến đất mở đường. Bà Thung cho biết, khi địa phương vận động xây dựng tuyến đường, gia đình đã lùi vào khoảng 0,5m, dọc theo chiều dài đất, tương ứng gần 20m² để mở rộng mặt đường; đồng thời tự phá tường, thuê thợ xây lại sau khi hoàn thành việc mở đường. Không chỉ những hộ sinh sống lâu năm, các gia đình từ Hà Nội mua đất, xây nhà tại khu vực cũng nhiệt tình hưởng ứng, cùng đóng góp kinh phí.

“Trước đây, đường đất đi lại rất vất vả, ngày mưa lầy lội. Nay đường được mở rộng, xây dựng khang trang, người dân ai cũng phấn khởi. Gia đình tôi đồng thuận vì lợi ích chung, không đặt vấn đề đền bù”, bà Thung chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Phùng Khắc Sơn, xã nằm ở phía Tây Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên hơn 7.000ha, dân số hơn 27.000 người với 24 thôn dân cư; trong đó có khoảng 4.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của thành phố, các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất và đời sống. Đến nay, xã không còn hộ nghèo; các hộ cận nghèo cơ bản được tiếp cận đầy đủ chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, tín dụng, phát triển sản xuất và an sinh xã hội.

Tuyến đường thôn Tiến Xuân 2, xã Yên Xuân được bê tông sạch đẹp từ nguồn xã hội hóa của nhân dân. Ảnh: Nguyễn Mai

Đáng chú ý, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Yên Xuân có 46 dự án với tổng mức đầu tư hơn 899 tỷ đồng. Nguồn lực này góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt, học tập, khám, chữa bệnh, giao thương và tổ chức các hoạt động văn hóa. Các công trình sau đầu tư cơ bản phù hợp nhu cầu thực tế, được nhân dân đồng thuận, đánh giá cao, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực trong xã.

Hiện nay, xã Yên Xuân đang tập trung rà soát tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2026-2030. Song song với phát triển đô thị, xã khuyến khích các mô hình sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới, liên kết tiêu thụ sản phẩm; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Mường và các dân tộc. Đây không chỉ là hướng tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập mà còn góp phần giữ gìn những giá trị riêng có của vùng đất miền núi phía Tây Thủ đô.

Bên cạnh nội lực, địa phương mong muốn tiếp tục được thành phố quan tâm, ưu tiên đầu tư các công trình có tính nền tảng như giao thông kết nối, thoát nước, thủy lợi, trường học đạt chuẩn, y tế cơ sở, thiết chế văn hóa, chợ nông thôn và hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.