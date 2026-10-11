Yên Xuân đưa thanh toán số vào chợ truyền thống

Vừa qua, Phòng Kinh tế xã Yên Xuân phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức triển khai mô hình “Chợ số không dùng tiền mặt” tại chợ Yên Trung, xã Yên Xuân. Tại chợ, cán bộ Phòng Kinh tế xã cùng cán bộ, nhân viên MB trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh, tiểu thương về những tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt. Các hộ được hỗ trợ đăng ký, tạo và sử dụng mã QR để thực hiện giao dịch thanh toán điện tử.

Với phương thức này, người dân khi mua hàng có thể thanh toán trực tiếp qua mã QR, người mua không phải chuẩn bị hoặc mang theo tiền mặt, người bán có thể thuận tiện tiếp nhận, kiểm tra các khoản thanh toán. Hình thức giao dịch cũng giúp hoạt động mua bán diễn ra nhanh chóng, phù hợp xu hướng ứng dụng công nghệ trong đời sống hiện nay. Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở việc thay đổi phương thức thanh toán, mà còn góp phần từng bước thay đổi nhận thức, thói quen của các hộ kinh doanh và người dân. Từ những giao dịch nhỏ tại chợ dân sinh, các tiện ích số được đưa trực tiếp vào đời sống, giúp người dân tiếp cận chuyển đổi số một cách đơn giản, thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Trần Đức Thanh cho biết, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và hộ kinh doanh sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời từng bước nhân rộng mô hình “Tuyến đường số, chợ số không dùng tiền mặt” trên địa bàn. Từ chợ Yên Trung, Yên Xuân hướng tới hình thành thêm những không gian giao dịch hiện đại, thuận tiện, an toàn, đưa chuyển đổi số từ chủ trương thành những thay đổi cụ thể trong sinh hoạt, kinh doanh hằng ngày của người dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển hiện đại, văn minh.