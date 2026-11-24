Hàngvạnngườihành hương về đấtPhật trong ngày Văn hóaViệt Nam

Dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 ghi nhận lượng du khách và Phật tử về Yên Tử tăng đột biến, lên tới hàng vạn người. Theo thống kê của Phòng Bảo tồn Yên Tử (Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử), tính đến 8h sáng cùng ngày, khu di tích đã đón khoảng 15.000 người đến tham quan, hành hương. Đại diện Phòng Bảo tồn Yên Tử cho biết, lượng khách tăng mạnh xuất phát từ việc đây là dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam. Thời tiết nắng nhẹ, không mưa và se lạnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham quan, chiêm bái.

Từ sáng sớm, dòng người nối nhau lên đỉnh non thiêng, đón bình minh và tận hưởng không gian thanh tịnh giữa núi rừng

Lượng khách bắt đầu tăng cao từ đêm 23/11, trong đó nhiều người khởi hành từ 0h ngày 24/11 để kịp lên khu di tích sớm. Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường dẫn lên Yên Tử đã đông kín du khách, tăng ni, Phật tử và phương tiện. Hoạt động leo núi Yên Tử xuyên đêm thu hút đông đảo người tham gia, nhất là giới trẻ khởi hành từ 1 đến 2 giờ sáng để kịp đón bình minh. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã bố trí các tổ y tế tại Chùa Hoa Yên và đền An Sinh, sẵn sàng hỗ trợ du khách.

Phật tử, du khách hành hương lên đỉnh chùa Đồng. Nguồn: Trung tâm bảo tồn di sản Yên Tử

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch cao điểm từ ngày 18 đến 24/11. Nhiều sự kiện được triển khai gồm chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định”, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon, Giải đua xe đạp “Về miền di sản” và chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam.

Tại không gian văn hóa Yên Tử, các hoạt động giao lưu nghệ thuật quần chúng, trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng và trải nghiệm văn hóa bản địa góp phần giới thiệu giá trị lịch sử, tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng Thiền phái Trúc Lâm trong đời sống đương đại.

Du khách được miễn phí dịch vụ cáp treo nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Đồng hành với chuỗi hoạt động dịp lễ, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, đơn vị quản lý hệ thống cáp treo tại Yên Tử, áp dụng chính sách miễn phí 100% vé cáp treo cho người dân và du khách trong ngày 24/11/2026.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng cho biết, chính sách miễn phí vé cáp treo trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là hoạt động tri ân; đồng thời, tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận, trải nghiệm cảnh quan và các giá trị di sản. Việc tổ chức các sự kiện văn hóa kết hợp chính sách hỗ trợ du khách góp phần quảng bá giá trị di sản, thúc đẩy du lịch văn hóa, tâm linh tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng trò chuyện cùng du khách tại Nhà ga cáp treo Yên Tử

Chuyểnhóagiátrị di sảnthànhnguồnlựcpháttriểnbềnvững

Lượng khách lên tới hàng vạn người trong ngày 24/11 cho thấy sức hút gia tăng của Yên Tử sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Trong 10 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2025, với doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2025, với doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng. Những năm gần đây, bên cạnh tham quan, chiêm bái, Yên Tử mở rộng các sản phẩm trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và nghỉ dưỡng tại Làng Nương như khóa thiền, mặc cổ phục, ẩm thực chay, trò chơi dân gian, chợ quê và chương trình nghệ thuật “Đêm hội Làng Nương”.

Du khách trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Yên Tử trong ngày Văn hóa Việt Nam

Theo Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng, địa phương cũng đã mở rộng không gian di sản, kết nối các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn như Hồ Yên Trung, Khe Song - Thác Bạc, Khe Sú 2 với văn hóa cộng đồng người Dao Thanh Y, nông sản và sản phẩm OCOP. Qua đó, hình thành những hành trình đa trải nghiệm; đồng thời, mở rộng cơ hội tham gia phát triển dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân. Từ nay đến cuối năm, phường tiếp tục tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phấn đấu đón trên 2,3 triệu lượt khách trong năm 2026, hướng tới xây dựng đô thị di sản xanh, giàu bản sắc”.

Phường Yên Tử phấn đấu đón trên 2,3 triệu lượt khách trong năm 2026

Về nguồn lực bảo tồn và đầu tư, từ năm 2012 đến nay, Khu di tích và danh thắng Yên Tử đã thu hút khoảng 3.150 tỷ đồng từ doanh nghiệp và nguồn xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di sản. Quảng Ninh hiện triển khai quy hoạch tu bổ, phục hồi di tích và xây dựng phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2026-2030.

Ở cấp độ liên vùng, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu chung cho Quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc nhằm kết nối quảng bá, xây dựng các tuyến du lịch liên vùng trong mạng lưới du lịch di sản.

Định hướng dài hạn của địa phương được cụ thể hóa tại Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án xác định di sản là nền tảng, công nghiệp văn hóa là công cụ chuyển hóa giá trị, du lịch là kênh lan tỏa và kinh tế ban đêm là không gian mở rộng trải nghiệm, gia tăng tiêu dùng.

Trên nền tảng văn hóa Phật giáo Trúc Lâm, Yên Tử hướng tới trở thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam tầm vóc quốc tế

Trên nền tảng văn hóa Phật giáo Trúc Lâm, Yên Tử hướng tới trở thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam tầm vóc quốc tế, giữ vững tính linh thiêng, tôn nghiêm. Việc xác định Yên Tử là một trong 6 khu vực kinh tế ban đêm trọng điểm gắn với văn hóa, tâm linh và thiền tạo cơ sở phát triển sản phẩm trải nghiệm có chiều sâu, hình thành hệ sinh thái kinh tế di sản gắn bảo tồn với tạo sinh kế và tăng trưởng bền vững.