Yên Tử nằm trong danh sách những di sản thế giới đáng khám phá

Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc. (Ảnh: Booking.com)

Trong bối cảnh du lịch văn hóa ngày càng được quan tâm, Booking.com vừa giới thiệu những Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nơi du khách khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc mà không phải "chịu áp lực" du khách quá đông đúc.

Đáng chú ý, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc của Việt Nam là một trong năm điểm đến được nền tảng du lịch này lựa chọn giới thiệu.

Hiện UNESCO đã công nhận 1.273 di sản thế giới trên phạm vi toàn cầu. Trong khi nhiều di sản nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, không ít địa điểm vẫn giữ được không gian tương đối yên bình, giúp du khách trải nghiệm những giá trị đặc trưng.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do Booking.com công bố, 45% du khách Việt Nam được khảo sát bày tỏ sự quan tâm đến các chuyến du lịch khám phá văn hóa trong năm nay.

Việt Nam: Hành trình về miền di sản Yên Tử

Được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới năm 2025, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành Di sản Thế giới thứ chín của Việt Nam.

Trải rộng trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng, quần thể di sản gắn liền với sự hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa và tư tưởng Phật giáo Việt Nam.

Quần thể Yên Tử -Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc. (Ảnh: Booking.com)

Giá trị lịch sử của quần thể gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua có vai trò quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông ở thế kỷ XIII. Sau khi nhường ngôi, ông xuất gia tu hành tại Yên Tử và trở thành vị tổ sáng lập Thiền phái Trúc Lâm.

Hành trình khám phá di sản đưa du khách đến những công trình kiến trúc, không gian tín ngưỡng và cảnh quan thiên nhiên gắn với lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nổi bật là chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm với kho mộc bản kinh Phật quý giá và khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Quần thể được UNESCO ghi danh mở ra thêm cơ hội quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tới du khách quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn các giá trị nguyên gốc gắn với phát triển du lịch bền vững.

Hàn Quốc: Làng cổ lưu giữ nếp sống thời Joseon

Làng Hahoe, thuộc tỉnh Gyeongsangbuk-do, là một trong những ngôi làng truyền thống tiêu biểu của Hàn Quốc, được hình thành khoảng thế kỷ XIV-XV và gắn với dòng họ Pungsan Ryu.

Điểm đặc biệt của Hahoe là không gian kiến trúc và đời sống cộng đồng vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ. Hậu duệ của dòng họ sáng lập tiếp tục sinh sống tại đây, góp phần bảo tồn những phong tục và giá trị văn hóa truyền thống.

Khung cảnh làng Hahoe. (Ảnh: Booking.com)

Ngôi làng nổi bật với hơn 100 ngôi nhà hanok, sử dụng các vật liệu như gỗ, đất sét và đá, cùng hệ thống mái ngói uốn cong đặc trưng của kiến trúc thời Joseon.

Không gian làng được tổ chức theo các nguyên lý phong thủy truyền thống của Hàn Quốc, hài hòa với địa hình và dòng sông bao quanh.

Bên cạnh việc tham quan các ngôi nhà cổ, du khách có thể tìm hiểu đời sống cộng đồng địa phương hoặc đến vách đá Buyongdae để quan sát toàn cảnh ngôi làng từ trên cao.

Lào: Vẻ thanh bình của cố đô Luang Prabang

Nằm tại nơi hợp lưu của sông Mê Kông và sông Nam Khan, Luang Prabang là một trong những trung tâm văn hóa và Phật giáo quan trọng của Lào.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, đô thị cổ này nổi bật với sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống Lào và những công trình mang ảnh hưởng châu Âu từ thế kỷ XIX-XX.

Một góc Luang Prabang. (Ảnh: Booking.com)

Luang Prabang hiện lưu giữ hơn 30 ngôi chùa Phật giáo, trong đó có Wat Xieng Thong, công trình tôn giáo tiêu biểu được xây dựng từ thế kỷ XVI.

Một nét văn hóa đặc trưng của địa phương là nghi lễ khất thực Tak Bat vào mỗi buổi sáng, khi các nhà sư đi qua những tuyến phố để nhận thực phẩm do người dân dâng cúng.

Ngoài các công trình tôn giáo, du khách có thể khám phá thác nước, lên đỉnh Phousi ngắm cảnh hoặc đi thuyền trên sông để tham quan động Pak Ou, nơi lưu giữ hàng nghìn pho tượng Phật.

Hoa Kỳ: Khu định cư cổ của cộng đồng bản địa Taos Pueblo

Tại bang New Mexico, Hoa Kỳ, Taos Pueblo là một trong những khu định cư cổ của người bản địa còn được bảo tồn, với lịch sử hình thành từ trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến châu Mỹ.

Di sản nổi bật với các công trình nhiều tầng được xây dựng bằng vật liệu đất truyền thống, trong đó hai khu nhà chính Hlauuma và Hlaukwima có niên đại từ khoảng năm 1000 đến 1450.

Khu định cư cổ của cộng đồng bản địa Taos Pueblo. (Ảnh: Booking.com)

Taos Pueblo vẫn là không gian sinh sống và duy trì các giá trị văn hóa của cộng đồng bản địa. Một bộ phận cư dân tiếp tục cư trú trong những ngôi nhà cổ, giữ gìn phương thức sinh hoạt truyền thống.

Du khách có thể tham gia các chương trình tham quan do chính người dân địa phương hướng dẫn để tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và những tập quán được truyền lại qua nhiều thế hệ.