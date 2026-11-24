Khu di tích và danh thắng Yên Tử (TP Quảng Ninh) đón gần 30.000 lượt khách tính đến 18h ngày 24/11.

Theo thống kê qua các cổng điện tử của Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, đến 18h ngày 24/11/2026, gần 30.000 lượt người đã về Yên Tử. Lượng khách bắt đầu tăng từ đêm 23/11. Nhiều du khách, tăng ni, Phật tử khởi hành từ 0h ngày 24/11, khiến các tuyến đường dẫn vào khu di tích đông người và phương tiện ngay từ sáng sớm. Thời tiết se lạnh, có nắng nhẹ và không mưa, thuận lợi cho người dân, du khách tham quan và hành hương.

Một trong những hoạt động thu hút khách là chương trình miễn phí 100% vé cáp treo do Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, đơn vị quản lý hệ thống cáp treo Yên Tử, triển khai trong ngày 24/11. Chính sách áp dụng cho toàn bộ người dân và du khách, tạo thêm điều kiện để các gia đình, Phật tử và khách hành hương tham quan, chiêm bái tại khu di tích.

Từ sáng sớm 24/11, đông đảo du khách và Phật tử đã về Yên Tử tham quan, chiêm bái.

Cả hai tuyến cáp treo cùng vận hành để phục vụ khách. Trong thời điểm lượng người đổ về đông, du khách phải xếp hàng chờ lên cabin. Nhiều người chọn đi bộ qua các lối dẫn lên núi để chiêm bái và ngắm cảnh. Dọc hành trình, cảnh quan núi rừng cùng các công trình trong khu di tích giúp du khách hiểu thêm về vùng đất gắn với cuộc đời tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm.

Các hoạt động ngày 24/11 nằm trong đợt cao điểm của chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”, do phường Yên Tử tổ chức từ ngày 18 đến 24/11. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch. Các buổi giao lưu nghệ thuật quần chúng, trải nghiệm văn hóa bản địa và sinh hoạt cộng đồng tạo dịp để người dân giới thiệu với du khách những nét văn hóa của địa phương.

Du khách xếp hàng chờ lên cáp treo Yên Tử trong ngày miễn phí vé 24/11.

Tại Quảng trường Minh Tâm, du khách có thể tham gia một số trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố và bịt mắt đập niêu. Những trò chơi quen thuộc trong các dịp hội làng giúp các gia đình có thêm hoạt động trải nghiệm khi đến Yên Tử, đồng thời tạo dịp để trẻ em tìm hiểu các hình thức vui chơi truyền thống.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Tại Yên Tử, dấu mốc này được hưởng ứng bằng các hoạt động ngay trong không gian di sản, nơi người dân và du khách có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa và tham gia sinh hoạt cộng đồng. Đây cũng là dịp giới thiệu vai trò của Yên Tử trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, gắn với việc gìn giữ và phát huy các giá trị của Thiền phái Trúc Lâm.

Gia đinh anh Vũ Tiến Linh (TP Hải Phòng) về dâng hương, chiêm bái.

Việc kết hợp hoạt động hành hương, tham quan với các chương trình văn hóa cộng đồng góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách tại Yên Tử. Qua chuỗi hoạt động, địa phương lan tỏa thông điệp “Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản”, gắn việc gìn giữ di sản với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.