Theo thống kê của Phòng Bảo tồn Yên Tử (Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử), lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ đêm 23/11, trong đó có nhiều người lựa chọn khởi hành từ 0h ngày 24/11 để về đất Phật.

Dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), khoảng 15.000 lượt du khách và Phật tử đổ về Yên Tử.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng phương tiện xe máy, đến 6h sáng 24/11 đã có khoảng 5.300 xe đổ về Yên Tử. Ngay từ sáng sớm, nhiều tuyến đường dẫn lên khu di tích đã đông kín du khách, tăng ni, Phật tử.

Thời tiết thuận lợi với nắng nhẹ, không mưa, trời se lạnh cũng tạo điều kiện cho hoạt động tham quan, hành hương.

Đại diện Phòng Bảo tồn Yên Tử cho biết, lượng khách tăng đột biến trong ngày 24/11 xuất phát từ việc đây là dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, đơn vị quản lý hệ thống cáp treo tại Yên Tử, triển khai chương trình miễn phí 100% vé cáp treo cho toàn bộ người dân và du khách trong ngày 24/11/2026, tạo thêm điều kiện thuận lợi để du khách đến với danh thắng.

Lượng khách tăng đột biến trong ngày 24/11 xuất phát từ việc đây là dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Yên Tử, TP Quảng Ninh cũng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, với cao điểm từ ngày 18-24/11.

Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng, trải nghiệm văn hóa truyền thống và sinh hoạt cộng đồng được tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và thu hút du khách.

Tại không gian văn hóa Yên Tử, các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm được giới thiệu, lan tỏa thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa, trò chơi dân gian và khám phá đời sống cộng đồng.

Đặc biệt, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, đơn vị quản lý hệ thống cáp treo tại Yên Tử, triển khai chương trình miễn phí 100% vé cáp treo cho toàn bộ người dân và du khách trong ngày 24/11/2026.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa kết hợp với chính sách miễn phí vé cáp treo không chỉ tạo sức hút đối với du khách trong dịp nghỉ lễ mà còn góp phần quảng bá giá trị di sản, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, tâm linh tại Yên Tử.

Clip du khách và phật tử đổ về Yên Tử sáng 24/11