Theo thống kê của UBND phường Yên Tử, tính đến 12h ngày 24.11 đã có trên 23.000 lượt khách đặt chân đến đỉnh thiêng

Yên Tử thu hút hàng chục nghìn du khách

Từ 0h ngày 24.11, dòng người bắt đầu đổ về Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử). Hàng nghìn người kiên trì hành trình lên núi, hướng về chùa Đồng để chiêm bái, cầu bình an và tận hưởng không gian thanh tịnh nơi non thiêng. Càng về sáng, lượng khách càng tăng, tạo nên không khí hành hương nhộn nhịp trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích.

Theo thống kê của UBND phường Yên Tử, lượng khách đến danh thắng Yên Tử tăng đột biến, với khoảng 1.000 ô tô, hơn 5.000 người đi bộ hành hương và khoảng 6.000 xe máy. Cáp treo dù vận hành cả 2 tuyến vẫn xảy ra tình trạng xếp hàng. Các lực lượng chức năng phải hoạt động hết công suất để phân luồng, bảo đảm an toàn cho du khách.

Cảnh đẹp Yên Tử

Đến 12h ngày 24.11, đã có trên 23.000 người đến Yên Tử. Trong đó, nhiều người xuất phát từ nửa đêm để kịp hành trình chiêm bái vào ngày đặc biệt. Tại khu vực ga cáp treo, hàng dài người dân và du khách kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Trên tuyến lên chùa Đồng, dòng người nối tiếp nhau, di chuyển chậm qua những đoạn đường đông đúc. Dự kiến cả ngày non thiêng Yên Tử sẽ đón khoảng 30.000 lượt du khách.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã miễn phí toàn bộ dịch vụ cáp treo trong ngày 24.11, tạo điều kiện để người dân, tăng ni, phật tử và du khách hành hương, tham quan, vãn cảnh. Chính sách này nhận được sự quan tâm của du khách, người dân, góp phần mở rộng cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa, tâm linh tại di sản.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Yên Tử triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, tập trung cao điểm từ ngày 18 - 24.11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Các chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng, trải nghiệm văn hóa truyền thống và sinh hoạt cộng đồng góp phần tạo nên không khí vui tươi, gắn kết trên địa bàn.

Chùa Đồng, Yên Tử

Đặc biệt, trong ngày 24.11, nhiều chương trình văn hóa được phường Yên Tử tổ chức tại đình Làng Nương, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi. Các trò chơi dân gian, hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP được triển khai, mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu nét đẹp văn hóa địa phương, phong tục và đời sống của cư dân vùng di sản. Qua đó, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình về Yên Tử.

Nhiều sự kiện hấp dẫn tại làng Nương

Trước lượng khách tăng cao, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ hành khách được phường Yên Tử cùng các đơn vị liên quan chủ động triển khai từ sớm. Lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra các địa điểm, rà soát, chỉ đạo các lực lượng phối hợp, túc trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt người dân và du khách.

Không chỉ là hoạt động tham quan, chiêm bái, hành trình về Yên Tử còn mang ý nghĩa tìm về cội nguồn văn hóa, lịch sử và tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông. Qua nhiều thế kỷ, Yên Tử vẫn là điểm hội tụ của đời sống tín ngưỡng, nơi những giá trị về lòng hướng thiện, tinh thần nhập thế, sự hòa hợp giữa đạo và đời được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.

Bởi vậy, việc đông đảo người dân, du khách lựa chọn Yên Tử trong Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần phản ánh sức hút của một điểm đến, mà còn cho thấy nhu cầu tìm hiểu, thực hành và thụ hưởng những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống ngày nay.

Một sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Yên Tử

Trong 10 tháng đầu năm 2026, phường Yên Tử đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ, đạt 95,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 30.963 lượt, khách lưu trú đạt 325.998 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỉ đồng. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu trong việc đa dạng hóa hoạt động du lịch, khai thác các giá trị văn hóa, tâm linh gắn với dịch vụ lưu trú và trải nghiệm.

Để tiếp tục phát huy sức hút của vùng di sản, từ nay đến cuối năm 2026, phường Yên Tử dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc.

Yên Tử - điểm đến hấp dẫn du khách

Nổi bật là Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vùng Di sản”, diễn ra trong hai ngày 28 và 29.11; giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lần thứ hai năm 2026, kết nối Khu di tích Nhà Trần - Đông Triều với Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Đặc biệt, chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” dự kiến diễn ra vào sáng 6.12, thu hút gần 10.000 người dân, phật tử và du khách tham gia. Hành trình bắt đầu từ 3h sáng, đưa người tham gia chinh phục đỉnh chùa Đồng ở độ cao 1.068m, đón bình minh và cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca giữa không gian thiêng liêng của non thiêng Yên Tử. Đây được kỳ vọng là hoạt động văn hóa cộng đồng giàu ý nghĩa, kết nối tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc với tình yêu di sản.