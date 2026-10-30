Yên Trường thi đua báo công dâng Bác

Vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung của xã Yên Trường cho giá trị thu nhập cao.

Ở các khu dân cư, cán bộ, hội viên phụ nữ duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan. Hàng chục km đường hoa, hàng rào xanh được chăm sóc thường xuyên, không chỉ tạo nên diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cũng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, cùng với cán bộ chuyên môn, Tổ chuyển đổi số (CĐS) cộng đồng đưa CĐS đến gần hơn với người dân. Các ĐVTN đã về khu dân cư, chợ, hướng dẫn người dân cài đặt, ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống, như: thanh toán không dùng tiền mặt, nhận diện những rủi ro trong giao dịch điện tử; cài đặt ứng dụng VNeID, tuyên truyền sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam, nâng cao kỹ năng số, tham gia số hóa di sản địa phương...

Thực hiện xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ, sự gương mẫu, đi đầu của người cán bộ, đảng viên thể hiện rõ nhất ở tác phong khẩn trương, nghiêm túc, làm việc với tinh thần “Gần dân, sát dân, vì dân”, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn nhất quán quan điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Do đó nhiều vấn đề, “nút thắt” trong dân được giải quyết, như: cải cách thủ tục hành chính nhanh, gọn; duy trì tiếp dân và giải quyết vướng mắc, kiến nghị của dân về môi trường, đất đai, chế độ, chính sách, hỗ trợ kích cầu sản xuất...

Những việc làm ấy cho thấy tinh thần thi đua của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân không chỉ thể hiện qua những công trình, phần việc mà còn được bồi đắp từ những hành động gần gũi, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Mỗi người góp một phần công sức, mỗi tổ chức đảm nhận một nhiệm vụ, tất cả cùng hướng đến mục tiêu xây dựng Yên Trường ngày càng phát triển. Đây cũng là cách để các thế hệ cán bộ, đảng viên, người dân hôm nay thể hiện lòng biết ơn đối với Bác, biến niềm tự hào về truyền thống thành hành động cụ thể, góp phần làm cho những lời căn dặn của Người tiếp tục được thực hiện trong cuộc sống.

Thi đua lập thành tích báo công dâng Bác, chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Yên Trường, xã đã và đang gấp rút tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng, gồm: cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử địa phương; thi, trưng bày báo tường, báo ảnh; tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng, thi đấu các môn thể thao quần chúng; phát động cuộc thi xây dựng cộng đồng sáng, xanh, sạch, đẹp và tổ chức báo công dâng Bác.

Công tác tu bổ, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường có ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử đang được gấp rút hoàn thiện vào dịp lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm. Khu tưởng niệm không chỉ lưu giữ dấu ấn về một sự kiện lịch sử đáng nhớ mà còn là địa chỉ để các thế hệ tìm hiểu truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương, đồng thời kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài xã.

Lãnh đạo xã và đại diện Ban giám hiệu Trường THCS Yên Trường thực tế buổi thực hành lập trình Scratch trong dạy và học của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Khuyên, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Thi đua không chỉ để chào mừng một dấu mốc lịch sử mà còn tạo động lực thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng đoàn kết”.

Với tinh thần thi đua lập thành tích, báo công dâng Bác, Yên Trường đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. 9 tháng năm 2026, xã đã tích tụ, tập trung đất đai, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ cao, trong đó có mô hình “Cánh đồng công nghệ số” 33ha; thành lập mới 28 doanh nghiệp; 9/10 chỉ tiêu cốt lõi về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt và vượt kế hoạch đề ra... Hiện toàn xã có 35 trang trại chăn nuôi, trong đó 16 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), 8 sản phẩm OCOP...

Yên Trường hôm nay mang diện mạo của một vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ. Những tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp, những cánh đồng rau màu xanh mướt, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, các hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển đã góp phần tạo nên sức sống mới cho địa phương. Đằng sau những đổi thay ấy là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần cần cù, năng động của người dân, cùng chung sức hiện thực hóa những điều Bác hằng mong muốn về một cuộc sống no ấm, hạnh phúc.