Yên Trị đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở

Xác định bảo đảm ANTT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Công an xã Yên Trị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Trọng tâm là bám sát địa bàn dân cư, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

9 tháng năm 2026, trên địa bàn xã xảy ra 14 vụ với 16 đối tượng, trong đó có 8 vụ liên quan đến ma túy, 4 vụ về trật tự xã hội, 1 vụ xâm phạm trật tự xã hội và 1 vụ xâm phạm nhân phẩm. Công an xã đã xử lý vi phạm hành chính 38 trường hợp, với tổng số tiền phạt gần 97 triệu đồng; thu hồi 2 khẩu súng tự chế. Cùng với đó, lực lượng Công an tổ chức 502 lượt tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Yên Trị tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT.

Điển hình là vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 16/5/2026 tại xóm Thung. Chị H.T.P.T., sinh năm 1999, trú tại địa phương, trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà, lấy trộm vàng, bạc và tiền mặt, tổng giá trị khoảng 75 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Trị khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, xác định Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1998, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình, là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quá trình kiên trì xác minh, gần 5 tháng sau, Công an xã Yên Trị truy bắt thành công Nguyễn Tuấn Anh khi đối tượng đang trên đường trở về địa phương. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội; hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên cho thấy, vai trò của công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm và sự kiên trì trong quá trình xác minh, truy bắt đối tượng. Qua đó, góp phần bảo vệ tài sản của người dân, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Cùng với đấu tranh, xử lý vi phạm, Công an xã chú trọng quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, phòng ngừa tái phạm và phát sinh tội phạm. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Công an đã đưa 3 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc; quản lý 26 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, 16 đối tượng sau cai, 10 đối tượng điều trị bằng thuốc thay thế Methadone và quản lý 39 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, 13 người tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác quản lý được gắn với việc nắm bắt hoàn cảnh, phối hợp cùng gia đình và thôn dân cư giáo dục, giúp đỡ các đối tượng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

Công an xã triển khai hiệu quả công tác đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, Công an xã tăng cường nắm tình hình liên quan đến công nhân tại các nhà máy, kịp thời phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến ANTT, chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh. Đồng thời, chú trọng quản lý địa bàn, rà soát, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng thuộc diện quản lý theo quy định; theo dõi tình hình đơn thư khiếu kiện, nắm bắt nguyên nhân và diễn biến các vụ việc để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, không để phát sinh phức tạp.

Đại úy Vũ Quang Hải - Phó Trưởng Công an xã cho biết: “Xác định muốn giữ vững ANTT phải chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh công nhân tại các nhà máy, tình hình đơn thư khiếu kiện và các đối tượng thuộc diện quản lý. Do đó, lực lượng Công an xã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, thôn dân cư để kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh; đồng thời đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Công an xã vận động thu hồi súng tự chế trong dân.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, xã Yên Trị từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.