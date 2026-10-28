Yên Thủy xây dựng địa bàn không ma túy

Công an xã Yên Thủy tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy đến học sinh.

Tháng 9/2025, Công an xã Yên Thủy được Công an tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng địa bàn xã không ma túy. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Công an xã chủ động tham mưu Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, Nghị quyết số 06-NQ/ĐU chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng xã Yên Thủy không ma túy và giữ vững địa bàn không ma túy giai đoạn 2025 - 2030. Việc ban hành các nghị quyết đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy. Từ đó, công tác PCMT trên địa bàn từng bước chuyển biến toàn diện.

Thực hiện phương châm chủ động phòng ngừa, quản lý chặt địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở, Công an xã tiến hành tổng rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện để lập hồ sơ theo dõi, quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái phạm. Hiện, Công an xã quản lý 11 người nghiện ma túy điều trị bằng thuốc thay thế Methadone tại cộng đồng và 7 người sau cai đã hoàn thành chương trình cai nghiện trở về địa phương. Các trường hợp này thường xuyên được gọi hỏi, kiểm tra, cảm hóa, giáo dục; được hỗ trợ tìm việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế khu vực Yên Thủy trong công tác quản lý số người đang điều trị Methadone; thường xuyên kiểm tra, xét nghiệm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm quy chế điều trị, bỏ điều trị hoặc có dấu hiệu tái sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với quản lý đối tượng, công tác tuyên truyền được xã Yên Thủy đẩy mạnh, coi đây là giải pháp quan trọng để phòng ngừa ma túy từ sớm, từ cơ sở. 100% khu phố, thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCMT với nội dung, hình thức phù hợp. Tại các trường học, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền trực tiếp, giúp học sinh nhận diện tác hại của ma túy, những phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng và kỹ năng chủ động phòng tránh. Qua đó từng bước xây dựng ý thức “nói không với ma túy” trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Sau buổi tuyên truyền của công an xã tại Trường PTDTNT THCS&THPT Yên Thủy, em Bùi Minh Hải, học sinh lớp 12A chia sẻ: “Qua những thông tin được cán bộ công an phân tích, em hiểu rõ hơn tác hại lâu dài của ma túy đối với sức khỏe, học tập, tương lai và hạnh phúc gia đình. Em sẽ chia sẻ kiến thức với bạn bè và cùng nhau tránh xa ma túy”. Đưa nội dung PCMT đến học sinh được chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, bởi đây là nhóm tuổi dễ bị tác động, lôi kéo nếu thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh. Xã đặt mục tiêu 100% trường THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên trên địa bàn được tiếp cận thông tin và tổ chức tuyên truyền PCMT dưới nhiều hình thức, hướng tới xây dựng “Trường học không ma túy”.

Từ khi triển khai xây dựng xã không ma túy vào tháng 9/2025 đến nay, địa bàn Yên Thủy không phát sinh người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy mới; không xảy ra vụ án, vụ việc liên quan đến ma túy. Thiếu tá Bùi Đức Chiều - Phó Trưởng Công an xã cho biết: “Để xây dựng và giữ vững địa bàn không ma túy, lực lượng công an xác định phải làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt người nghiện, người sau cai và các nhóm có nguy cơ cao. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tác hại của ma túy, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy. Kết quả đạt được mới là bước đầu, bởi nguy cơ ma túy xâm nhập địa bàn luôn tiềm ẩn. Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; duy trì công tác rà soát, quản lý đối tượng; phối hợp quản lý người điều trị Methadone, người sau cai; đồng thời tăng cường tuyên truyền trong trường học, khu dân cư, nhất là đối với thanh thiếu niên; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng và giữ vững địa bàn không ma túy giai đoạn 2025 - 2030”.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền; vai trò nòng cốt của lực lượng công an; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân, Yên Thủy từng bước xây dựng thế trận PCMT vững chắc từ cơ sở, quyết tâm không để ma túy xâm nhập và phát sinh trở lại.