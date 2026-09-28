Yên Thủy nhân rộng điển hình tiên tiến

Xưởng sản xuất mộc dân dụng của gia đình ông Nguyễn Huy Quyến ở thôn Phố Sấu, xã Yên Thủy góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Bên cạnh nỗ lực trong mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ông Nguyễn Huy Quyến (sinh năm 1974) ở thôn Phố Sấu tích cực tham gia, đóng góp tiền, công sức xây dựng nông thôn mới, ủng hộ các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, phòng chống thiên tai... Hiện xưởng mộc dân dụng của ông tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức thu nhập từ 6-9 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2021, thông qua kết nối với doanh nghiệp đầu mối, anh Phạm Quang Triệu (sinh năm 1986) ở thôn Tiền Phong mở xưởng may gia công mặt hàng túi xách siêu thị.

Với đơn hàng dồi dào, xuất khẩu sang thị trường nhiều nước, chủ yếu thuộc Trung Đông và Châu Âu, xưởng may của anh Triệu thu hút 16 lao động phổ thông vào làm việc với mức thu nhập từ 6-10 triệu đồng/người/tháng. Gần đây, anh tiếp tục mở 2 điểm may gia công ở xã Đại Đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 20 lao động trên địa bàn xã lân cận.

Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được cấp ủy, chính quyền xã xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, với hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, những mô hình mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và các hoạt động vì cộng đồng. Cùng với đó, hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử, các nền tảng số, mạng xã hội, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết và các buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả, giúp lan tỏa những giá trị tích cực, tạo động lực thi đua trong cán bộ, công chức và Nhân dân.

Theo đồng chí Bùi Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã, việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong Nhân dân không chỉ tạo sức lan tỏa mà còn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và giải quyết các vấn đề thiết thực của cộng đồng. Nhờ những gương người thật, việc thật mà công tác tư tưởng có chiều sâu và tính thuyết phục cao hơn; khích lệ mọi người cùng noi theo, biến các gương sáng thành hành động cụ thể trong lao động và đời sống hàng ngày; giúp tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Giai đoạn 2020-2025, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao đã được tổng kết, nhân rộng như: Hộ ông Lương Bá Đích ở thôn Thanh Bình với mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm; hộ ông Tạ Ngọc Thực ở thôn Yên Lạc với mô hình phát triển chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả chất lượng cao...

Mô hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có bà Bùi Thị Nhu ở thôn Cả với hành động hiến 167,8m2 đất ở đô thị để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12B đi đường vành đai phía Tây, huyện Yên Thủy cũ. Năm 2025, UBND xã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 106 cá nhân, tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 20 tập thể; khen thưởng 48 tập thể, 71 cá nhân, 18 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất, học tập, hoạt động xã hội và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Công tác khen thưởng được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã tích cực tham mưu UBND xã đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, lồng ghép nội dung thi đua - Khen thưởng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, địa phương phát động. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.