Nhân dân thôn Yên Bình, xã Yên Thủy vui đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các khu dân cư trên địa bàn xã vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp Ngày Văn hóa Việt Nam trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm. Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, nhất là tại những địa bàn vừa thực hiện sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố.

Bà Bùi Thị Dung, ở thôn Lạc Thịnh chia sẻ: Ngày hội là dịp để người dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bữa cơm đại đoàn kết và việc thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Mô hình điểm khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc tại thôn Mường Rậm từng bước được nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào nền nếp, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Người dân tích cực thực hiện quy ước, hương ước, tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa và khu dân cư đạt chuẩn văn hóa đều từ 90% trở lên. 100% thôn, khu phố có nhà văn hóa với các trang thiết bị thiết yếu phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao; 100% khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được duy trì, phát triển rộng khắp. Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và số gia đình thể thao tăng qua các năm. Các đội văn nghệ tuyên truyền, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục được duy trì tại cơ sở. Công tác xây dựng gia đình văn hóa được chú trọng thông qua tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, vun đắp các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, dòng họ, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa còn gắn chặt với chương trình xây dựng nông thôn mới. Xã duy trì các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; có 6 sản phẩm OCOP, trong đó 4 sản phẩm đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao. Nhiều cá nhân tích cực đóng góp nguồn lực, công sức xây dựng quê hương. Tiêu biểu, bà Bùi Thị Nhu ở thôn Cả đã hiến 167,8m2 đất ở để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12B đi đường vành đai phía Tây (huyện Yên Thủy cũ). Ông Nguyễn Huy Quyến ở thôn Phố Sấu phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh đồ mộc dân dụng, tạo việc làm cho 6 lao động.

Trên địa bàn xã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần tạo việc làm, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nằm ở khu vực có điều kiện thuận lợi về giao thông kết nối liên vùng, Yên Thủy đang phát huy các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 3,17%. Kinh tế địa phương từng bước phát triển, tạo thêm việc làm tại chỗ; chất lượng môi trường và đời sống người dân được cải thiện, vai trò chủ thể của Nhân dân ngày càng được phát huy.

Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã khẳng định: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Thông qua phong trào, người dân tăng cường đoàn kết, tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nếp sống văn minh từng bước hình thành và lan tỏa. Xã chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa và sự đóng góp của Nhân dân để hoàn thiện hạ tầng, nhất là các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, khuyến học, khuyến tài được duy trì, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, xây dựng gia đình văn hóa và con người phát triển toàn diện.

Thời gian tới, Yên Thủy tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.