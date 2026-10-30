Yên Thế, Bắc Ninh: Tôn vinh văn hóa ẩm thực

Chương trình nghệ thuật tôn vinh vùng đất Yên Thế. (Ảnh: ĐH)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thế Phan Tùng Dương nhấn mạnh: Yên Thế là vùng đất cổ, hội tụ nhiều trầm tích văn hóa, lịch sử. Vùng đất này không chỉ gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, mà còn được biết đến với màu xanh đồi rừng, sản phẩm OCOP và ẩm thực đặc trưng.

Lễ hội ẩm thực là không gian gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và kinh tế, giữa người sản xuất với người tiêu dùng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và phát triển du lịch.

Lễ hội có gần 100 gian hàng của các thôn, bản, xã cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong và ngoài địa phương. Các gian hàng được bài trí bằng vật liệu truyền thống như tre, nứa, lá, rơm rạ, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản và món ăn truyền thống.

Giới thiệu các sản phẩm đặc trưng từ gà đồi Yên Thế. (Ảnh: ĐH)

Nổi bật là thương hiệu Gà đồi Yên Thế ( thương hiệu được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận từ năm 2011), bên cạnh gà thảo dược còn có thịt dê, lợn quay, chè xanh, mật ong rừng và nhiều món ăn chế biến từ sản vật đặc trưng khác.

Phần hội gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như hội thi chế biến món ăn, quay lợn, quay dê, nướng gà lá sen, giã bánh giầy dân tộc, nấu cơm với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và thi “Đôi gà đẹp”.

Các chương trình giao lưu hát chèo, hát then, hát văn, nhảy sạp, dân vũ cùng không gian trưng bày sinh vật cảnh, thưởng trà và biểu diễn nghệ thuật tạo không khí vui tươi, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nhiều sản phẩm OCOP của Yên Thế được giới thiệu tại lễ hội.

Đáng chú ý, Nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế và các điểm di tích lịch sử liên quan mở cửa đón khách trong thời gian diễn ra lễ hội, giúp du khách kết hợp thưởng thức ẩm thực với tìm hiểu lịch sử vùng đất Phồn Xương. Thông qua sự kiện, địa phương khuyến khích các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, đồng thời mở rộng cơ hội xúc tiến thương mại, phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng và văn hóa.

Lễ hội diễn ra trong 7 ngày, dự kiến bế mạc chiều 5/11 với nghi thức trao thưởng các hội thi. Sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh Yên Thế giàu bản sắc, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và phát triển kinh tế, du lịch.