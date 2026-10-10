Yên Sơn trên hành trình chuyển đổi số

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Sơn.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Sơn, không khí làm việc diễn ra khoa học, nền nếp, không còn cảnh chờ đợi hay chồng chất hồ sơ giấy. Hiện nay, Trung tâm giải quyết 418 thủ tục hành chính (TTHC), gồm 150 thủ tục trực tuyến toàn phần và 268 thủ tục một phần. Toàn bộ danh mục đều được mã hóa bằng mã QR theo từng lĩnh vực: Tư pháp - hộ tịch, đất đai, chính sách xã hội, giúp người dân dễ dàng quét mã tra cứu biểu mẫu ngay tại sảnh.

Vừa nhận kết quả trích lục khai sinh chỉ sau 15 phút, chị Nguyễn Thanh Thảo, bản Yên Sơn, chia sẻ: Trước đây làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần, chờ xác minh rất lâu. Nay có cán bộ hướng dẫn quét mã QR, nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả ngay trong buổi sáng, bà con ai cũng rất phấn khởi và hài lòng.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 842 hồ sơ trực tuyến, 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ tồn đọng hay quá hạn; tỷ lệ hài lòng của tổ chức và cá nhân đạt 100%. Để đạt kết quả này, xã đã chuẩn hóa quy trình tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và nền tảng VNeID. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt trên 98%; 100% kết quả đều được gắn mã định danh điện tử phục vụ tái sử dụng dữ liệu.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Sơn giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Lường Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Sơn, cho biết: Từ khi vận hành chính quyền số, Trung tâm tập trung hướng dẫn người dân thực hiện TTHC qua tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, đồng thời ứng dụng chữ ký số 100% trên môi trường điện tử. Nhờ đó, người dân không phải đi lại nhiều lần, cán bộ xử lý công việc nhanh chóng, rút ngắn tối đa khoảng cách giữa trung tâm xã với các bản vùng sâu.

Chuyển đổi số ở Yên Sơn được Đảng ủy, HĐND và UBND xã chỉ đạo gắn liền với công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành. Hiện nay, 100% dữ liệu của hơn 700 đảng viên tại các chi bộ trực thuộc đã được rà soát, đồng bộ trên hệ thống dữ liệu điện tử. Xã áp dụng chữ ký số chuyên dùng và phần mềm quản lý văn bản, điều hành liên thông. Hơn 95% cuộc họp của Đảng ủy, UBND xã được triển khai không giấy tờ; toàn bộ văn bản chỉ đạo từ tỉnh xuống xã đều được thực hiện trên môi trường mạng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Sơn hướng dẫn nhân dân quét mã QR tra cứu TTHC.

Xác định con người là nhân tố quyết định, xã đặc biệt chú trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức. Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã có trình độ đại học trở lên và thành thạo các nền tảng nghiệp vụ số. Hằng năm, UBND xã chủ động phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ cùng các lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, thông tin: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ 22 bản xuống còn 15 bản, xã đã kịp thời kiện toàn 15 tổ công nghệ số cộng đồng và mở các lớp tập huấn kỹ năng số. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các tổ bám sát cơ sở, hướng dẫn bà con tiếp cận toàn diện các trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Tại cơ sở, 15 tổ công nghệ số cộng đồng với 180 thành viên gồm lực lượng Công an xã, đoàn thanh niên và trưởng bản đã phát huy tối đa vai trò cầu nối. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên đã trực tiếp hướng dẫn hơn 8.000 lượt người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, cài đặt tài khoản dịch vụ công, tra cứu chính sách xã hội và làm quen với thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ đó, công nghệ số đã dần vượt qua ranh giới hành chính, trở thành nếp sống, thói quen hằng ngày của bà con vùng biên.

Lực lượng Công an xã và Đoàn viên, thanh niên xã Yên Sơn hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Yên Sơn đã tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ hạ tầng số và công nghệ thông tin phủ kín địa bàn. Toàn xã đã lắp đặt 30 cụm loa truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ viễn thông tại 15/15 bản, bảo đảm phủ sóng thông tin thông suốt đến 100% cụm dân cư, kể cả những khu vực lõm sóng di động. Đồng thời, 100% các bản đều thành lập nhóm Zalo cộng đồng, kết nối trực tiếp hơn 2.500 hộ gia đình; mọi thông tin phòng chống thiên tai, dịch bệnh hay chính sách mới đều được truyền tải tức thì đến người dân.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hành trình chuyển đổi số ở xã vùng biên Yên Sơn vẫn đối mặt với không ít thách thức do địa hình chia cắt, sóng di động ở một số điểm chưa ổn định và thiết bị thông minh của một bộ phận người dân cao tuổi còn hạn chế. Ông Lò Thế Thi, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, cho biết: Xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và duy trì chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Trọng tâm của xã là phối hợp khắc phục các vùng lõm sóng, đẩy nhanh số hóa dữ liệu đất đai và phát triển nông nghiệp số gắn với cấp mã vùng trồng. Đồng thời, xã phát huy tối đa vai trò của 15 tổ công nghệ số cộng đồng để trực tiếp hướng dẫn, giúp mọi người dân vùng biên đều được thụ hưởng đầy đủ tiện ích của công nghệ số.

Người dân bản Yên Quỳnh ứng dụng công nghệ số quảng bá sản phẩm nông sản địa phương.

Với những bước đi đồng bộ, chuyển đổi số tại xã Yên Sơn trở thành phong trào sâu rộng, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Các mô hình, hoạt động triển khai không mang tính phong trào mà đi vào thực chất, phục vụ thiết thực nhu cầu của người dân và hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả điều hành, vì nhân dân phục vụ.