Yên Sơn thông qua Đồ án Quy hoạch chung đến năm 2045

Theo đó, Đồ án Quy hoạch chung xã Yên Sơn đến năm 2045 được lập trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính xã, với quy mô diện tích tự nhiên trên 11.600 ha; dân số hiện trạng khoảng 12.614 người, dự kiến đến năm 2030 khoảng 13.340 người và đến năm 2045 khoảng 15.540 người.

Đại biểu tham gia ý kiến vào Đồ án

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn thuyết minh, làm rõ những nội dung chính của đồ án, tập trung vào định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Yên Sơn được định hướng phát triển trên cơ sở khai thác lợi thế của một xã vùng cao, biên giới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Quy hoạch đồng thời hướng tới tạo lập công cụ quản lý phát triển, kiểm soát không gian toàn xã, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư, phát triển khu dân cư, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Định hướng phát triển xã Yên Sơn trở thành đầu mối kết nối giao thông trong khu vực, trong đó Quốc lộ 6C, đường tỉnh 103 và tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên theo quy hoạch được xác định là những trục giao thông quan trọng, tạo điều kiện kết nối Yên Sơn với các địa phương trong tỉnh, vùng Tây Bắc và cửa khẩu phụ Nà Cài, qua đó mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn phát biểu tại hội nghị

Đồ án cũng định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với chế biến; khai thác tiềm năng về cây trồng, chăn nuôi, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thương mại, dịch vụ và du lịch. Các danh thắng, như: Hang Chi Đảy, hang Nhả Nhung, hang Ta Búng được xác định là những tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, khám phá và trải nghiệm. Với mục tiêu đến năm 2045, xây dựng Yên Sơn trở thành một điểm sáng phát triển quan trọng của tỉnh Sơn La, có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, nền kinh tế có năng lực cạnh tranh trong tỉnh và khu vực.