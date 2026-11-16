Yên Sơn lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Sơn tận tình hỗ trợ bà Đỗ Thị Nhị, người cao tuổi thôn Mố giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.

Linh hoạt cách làm, không để người dân gặp khó

Là xã miền núi có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Yên Sơn gặp không ít khó khăn trong việc đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân. Từ các thôn vùng cao như Chen, Chự Hồ...đến trung tâm xã có nơi gần 30km, việc đi lại mất nhiều thời gian, nhất là đối với người cao tuổi. Vì vậy, nhiều người phải xuất phát từ sớm để kịp hoàn thành thủ tục và trở về trong ngày.

Để người dân không mất thời gian chờ đợi, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Sơn có mặt tại các quầy giao dịch từ sáng sớm, sẵn sàng tiếp đón, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Nhiều người tranh thủ đến sớm, mang theo hồ sơ, giấy tờ cần thiết để được hỗ trợ giải quyết công việc trong ngày.

Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Tinh Nhuệ chia sẻ: “Trước đây, việc sử dụng VNeID hay thực hiện các thao tác trên điện thoại để giải quyết thủ tục hành chính còn khá khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên, khi đến trung tâm, tôi được cán bộ hướng dẫn rất tận tình, chu đáo, từ những thao tác nhỏ nhất. Nhờ vậy, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, tôi rất hài lòng với tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ ở đây”.

Trước những khó khăn về khoảng cách địa lý và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, hướng đến phục vụ thuận tiện, hiệu quả hơn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công trao đổi, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trong đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến được chú trọng theo phương châm gần dân, sát cơ sở. Trung tâm lồng ghép nội dung chuyển đổi số vào các buổi sinh hoạt của tổ chức hội, đoàn thể; trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản, đăng nhập và thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến. Qua đó, từng bước nâng cao kỹ năng số, hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trên môi trường mạng.

Để hỗ trợ người dân ở xa và các đối tượng yếu thế, Trung tâm xây dựng kế hoạch tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại nhà đối với người cao tuổi, người bệnh tật, người không có khả năng đi lại. Đối với hồ sơ đã đầy đủ thành phần, đủ điều kiện theo quy định, cán bộ chủ động xử lý, phấn đấu trả kết quả ngay trong ngày, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Không chỉ hướng dẫn tại quầy, cán bộ còn chủ động tư vấn, hỗ trợ người dân chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, kể cả ngoài giờ hành chính khi có nhu cầu. Những cách làm này góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời chuyển từ phương thức chờ người dân đến làm thủ tục sang chủ động đồng hành, hỗ trợ ngay từ cơ sở.

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND xã tập trung triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, thư điện tử công vụ, chữ ký số và các phần mềm chuyên ngành được duy trì, khai thác hiệu quả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Từ ngày 1/1 đến 14/9/2026, xã tiếp nhận 4.030 hồ sơ thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính được số hóa, tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công. Trong đó, 3.958 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, 45 hồ sơ quá hạn, 27 hồ sơ đang giải quyết. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98,88%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ người dân quét mã QR để tra cứu thông tin về hồ sơ, giấy tờ cần thiết khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp nhận 5 ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực hộ tịch. Tất cả các ý kiến đều được xác minh, trả lời công dân và công khai kết quả theo quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ.

Đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Sơn cho biết: “Để nâng cao chất lượng phục vụ, Trung tâm mong muốn cấp trên tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ hệ thống phần mềm nghiệp vụ giữa các bộ, ngành, tạo thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cũng như công tác thống kê, báo cáo. Đồng thời, cần phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong quá trình xử lý hồ sơ; bổ sung kinh phí thực hiện tiếp nhận hồ sơ phi địa giới và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm trả kết quả đúng thời hạn”.

Từ những chuyến đi đến tận nhà dân ở các thôn xa xôi đến những buổi hướng dẫn thao tác trên điện thoại, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Sơn đang từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.