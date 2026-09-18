Yên Sơn hoàn thành xuất sắc diễn tập chiến đấu phòng thủ

Các đại biểu theo dõi phần diễn tập thực binh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, trong cuộc diễn tập, xã Yên Sơn đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo chương trình, kế hoạch được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phê duyệt. Các nội dung diễn tập được triển khai theo cơ chế cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp xử lý tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phần thực binh.

Quá trình diễn tập đặt ra nhiều tình huống giả định gắn với yêu cầu xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, từ đó kiểm tra khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn xã hội. Các hội nghị trong diễn tập được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự. Các lực lượng tham gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động hiệp đồng, phối hợp, bám sát tình huống, bảo đảm đúng yêu cầu về thời gian và nội dung; bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn tập.

Lãnh đạo xã Yên Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền xã Yên Sơn, các lực lượng, thành phần tham gia diễn tập đã quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện và tổ chức diễn tập theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo; quá trình thực hành diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Yên Sơn tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc diễn tập; kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ và các phương án xử lý tình huống phù hợp với đặc điểm địa bàn. Cùng với đó, xã cần tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các lực lượng liên quan trong nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Yên Sơn năm 2026 được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. Kết thúc diễn tập, UBND xã Yên Sơn tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập chiến đấu phỏng thủ xã Yên Sơn năm 2026.