Yên Sở tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm

Tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận trong nhân dân

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, có chiều dài khoảng 3,4km, mặt cắt ngang nền đường điển hình rộng 60m. Được khởi công từ ngày 19-7-2023, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị phía Nam Thủ đô.

85/85 phương án đã được phê duyệt. Ảnh: Thái Phương

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quyết định tiến độ dự án, Đảng ủy, UBND phường Yên Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; chủ động phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo UBND phường Yên Sở, tổng diện tích đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn khoảng 259.591,1m². Quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do nguồn gốc đất phức tạp, liên quan đến đất ở, đất nông nghiệp, đất do các cơ quan, tổ chức quản lý và đất được giao không đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, một số hộ dân còn kiến nghị về phương án bồi thường, hỗ trợ, xác định vị trí đất và bố trí tái định cư.

Trước thực tế này, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (cũ) cùng các đơn vị chuyên môn tập trung rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất, phối hợp hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, hướng dẫn tháo gỡ.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tăng cường tổ chức đối thoại, công khai phương án bồi thường, tiếp nhận kiến nghị, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Cán bộ chuyên môn được phân công bám sát địa bàn, trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình phối hợp kê khai, kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao mặt bằng.

Đến nay, công tác phê duyệt phương án bồi thường đối với đất nông nghiệp đã hoàn thành. Một số trường hợp chưa nhận tiền do vướng mắc về thủ tục thừa kế hoặc thành viên gia đình đi làm ăn xa tiếp tục được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Đối với đất ở và đất của tổ chức, 85/85 phương án đã được phê duyệt; nhiều hộ dân đã nhận tiền, chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng.

Nhiều hộ mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc bố trí tái định cư theo quy định. Ảnh: Thái Phương

Ghi nhận tại khu vực dự án, nhiều công trình nhà ở, vật kiến trúc đã được tháo dỡ. Mặc dù việc thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh, song nhiều hộ dân đã thể hiện tinh thần đồng thuận, phối hợp với chính quyền trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Văn Đức, một hộ dân có đất thuộc phạm vi dự án cho biết, gia đình đồng thuận với chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường và đã nhận tiền bồi thường, thực hiện tháo dỡ công trình. Theo ông Đức, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giảm ùn tắc giao thông, góp phần cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Cùng chung sự đồng thuận, bà Trần Thị Yến, hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, bày tỏ vui mừng khi dự án giao thông trọng điểm được triển khai qua địa bàn. Tuy nhiên, bà mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc bố trí tái định cư theo quy định, giúp người dân ổn định nơi ở, yên tâm bàn giao mặt bằng.

Những ý kiến trên cho thấy, việc giải quyết kịp thời các kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đặc biệt trong công tác tái định cư, là yếu tố quan trọng để tạo đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Nhiều hộ gia đình, có diện tích đất ở lớn bị thu hồi, đã nhận tiền đền bù và đang dọn để bàn giao mặt bằng. Ảnh: Thái Phương

Tập trung hoàn thành mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở cho biết, địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự quyết liệt trong chỉ đạo, chặt chẽ trong phối hợp và linh hoạt trong giải quyết những vấn đề phát sinh.

Theo ông Nguyễn Thăng Long, khó khăn lớn nhất là việc xác định nguồn gốc đất do quá trình quản lý, sử dụng qua nhiều thời kỳ, liên quan đến nhiều loại đất và đối tượng sử dụng khác nhau. Vì vậy, từng trường hợp phải được rà soát, xác minh thận trọng, bảo đảm việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, UBND phường đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan, tập trung giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở đánh giá, kết quả giải phóng mặt bằng có được từ sự chỉ đạo sát sao của thành phố, sự phối hợp của các cơ quan chức năng và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, đối thoại được thực hiện thường xuyên đã giúp nhiều hộ dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của dự án, từ đó đồng thuận với chủ trương thu hồi đất.

Ông Nguyễn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở, chia sẻ. Ảnh: Thái Phương

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Yên Sở đã đạt trên 98%. Phần việc còn lại chủ yếu liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục bàn giao, giải quyết kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Ông Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh, địa phương xác định đây không chỉ là công trình giao thông quan trọng mà còn là cơ hội hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Vì vậy, UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những tồn tại, bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ thực hiện dự án.

Theo ông Nguyễn Thăng Long, UBND phường Yên Sở mong muốn thành phố tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời hạn chế phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ dự án không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công mà còn sớm đưa công trình vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong bối cảnh Hà Nội đang tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, việc hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối hạ tầng, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.

Với kết quả giải phóng mặt bằng đạt trên 98%, phường Yên Sở đang tiếp tục phối hợp hoàn thành phần việc còn lại, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh thi công, sớm đưa tuyến đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 vào sử dụng, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Nam và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.