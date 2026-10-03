Yên Sở tăng cường kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Nguyễn Thăng Long phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: Minh Đức

Buổi diễn tập thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC) và CNCH. Đây cũng là dịp kiểm tra khả năng sẵn sàng, huy động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp trong xử lý các tình huống cháy, nổ trên địa bàn.

Buổi diễn tập thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Minh Đức

Theo tình huống giả định, cháy xảy ra tại khu vực để xe của một nhà trọ đông người. Nguồn nhiệt từ thuốc lá bắt vào xăng của xe máy bị rò rỉ, sau đó cháy lan sang các xe khác. Đám cháy phát triển nhanh, tạo nhiều khói, khí độc và có nguy cơ lan sang khu vực lân cận. Ngay khi phát hiện sự cố, người dân hô hoán, báo cháy qua số 114, tổ chức thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy.

Theo tình huống giả định, cháy xảy ra tại khu vực để xe của một nhà trọ đông người. Ảnh: Minh Đức

Nhận được tin báo, các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án chữa cháy, cứu người, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức sơ cấp cứu. Tình huống diễn tập đặt ra yêu cầu phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp; từ phát hiện, báo cháy, tổ chức thoát nạn đến cứu người và ngăn chặn cháy lan. Các nạn nhân giả định được đưa khỏi khu vực nguy hiểm, sơ cấp cứu và phân loại tình trạng sức khỏe; song song với đó, lực lượng chữa cháy triển khai đội hình phun nước, làm mát và dập tắt đám cháy.

Các nạn nhân được đưa khỏi khu vực nguy hiểm, sơ cấp cứu và phân loại tình trạng sức khỏe. Ảnh: Minh Đức

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Nguyễn Thăng Long cho biết: Diễn tập không chỉ nhằm nâng cao khả năng chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng mà còn góp phần hình thành kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Lực lượng chữa cháy triển khai đội hình phun nước, làm mát và dập tắt đám cháy. Ảnh: Minh Đức

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được phường Yên Sở xác định là tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng; vận động từng hộ gia đình chủ động kiểm tra nguồn điện, nguồn nhiệt, lối thoát nạn và trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết. Người dân cũng được tuyên truyền sử dụng ứng dụng 114 để cung cấp thông tin, báo cháy nhanh chóng khi có sự cố.

Thông qua diễn tập, các lực lượng tiếp tục hoàn thiện kỹ năng phối hợp theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong cộng đồng. Đây là giải pháp quan trọng để công tác phòng cháy, chữa cháy trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và từng người dân, góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản ngay từ cơ sở.