Yên Sở phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Đồng chí Trần Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thái Phương

Tuần lễ năm nay có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Trọng tâm là nâng cao năng lực tự học, trang bị kỹ năng số, khai thác học liệu mở, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho người cao tuổi, người lao động và những nhóm còn hạn chế về kỹ năng số.

Tuần lễ năm nay có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Ảnh: Thái Phương

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở nhấn mạnh: Trong bối cảnh công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, việc học không còn giới hạn trong nhà trường hay ở một giai đoạn nhất định của cuộc đời. Cán bộ cần thường xuyên cập nhật kiến thức để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; người lao động chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường việc làm; hộ kinh doanh từng bước làm quen với thanh toán số, quảng bá và kinh doanh trên môi trường số; người cao tuổi cần được hỗ trợ sử dụng thiết bị thông minh, tiếp cận dịch vụ số và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.

Trung tâm đặt tại Trường THCS Chu Văn An, song hoạt động học tập không bó hẹp trong một địa điểm mà được mở rộng tới trường học, nhà văn hóa, khu dân cư... Ảnh: Thái Phương

Theo đồng chí Trần Thanh Nga, hiệu quả chuyển đổi số cần được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống. Đó là thủ tục hành chính thuận tiện hơn, người dân dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin chính thống, người cao tuổi chủ động hơn trong các thao tác số, mỗi gia đình có thêm kỹ năng phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Với học sinh, trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ học tập, nhưng không thể thay thế tư duy độc lập, khả năng kiểm chứng thông tin và trách nhiệm đối với sản phẩm của người học.

Điểm mới trong đợt phát động năm nay là mô hình “Yên Sở - Không gian học tập mở”, gắn với hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng phường năm học 2026-2027. Trung tâm đặt tại Trường THCS Chu Văn An, song hoạt động học tập không bó hẹp trong một địa điểm mà được mở rộng tới trường học, nhà văn hóa, khu dân cư, Trạm Y tế, các không gian công cộng phù hợp và môi trường trực tuyến.

Điểm mới trong đợt phát động năm nay là mô hình “Yên Sở - Không gian học tập mở”. Ảnh: Thái Phương

Khi 3 phòng họp trực tuyến tại Tứ Hiệp, Pháp Vân và Sở Thượng hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật, các lớp học, chuyên đề sẽ được đưa đến gần hơn với từng khu dân cư, tạo điều kiện để người dân lựa chọn nội dung, địa điểm và thời gian học phù hợp.

Cùng với đó, mã QR khảo sát nhu cầu học tập được đưa vào sử dụng, giúp người dân đăng ký nội dung muốn học, hình thức, địa điểm và thời gian tham gia. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Trung tâm học tập cộng đồng xây dựng các chuyên đề sát nhu cầu thực tế, tập trung vào kỹ năng số, dịch vụ công trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, an toàn trên không gian mạng, pháp luật, chăm sóc sức khỏe, phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng sống, việc làm và kinh doanh số.

Tinh thần học đi đôi với hành được cụ thể hóa qua hoạt động “Công dân số Yên Sở - Nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng” do Công an phường Yên Sở tổ chức, hướng dẫn người dân nhận diện cuộc gọi giả mạo, đường link lạ, yêu cầu cung cấp mã OTP và các nguy cơ thường gặp trên môi trường số.

Yên Sở đang từng bước đưa học tập suốt đời trở thành một phần gần gũi trong đời sống cộng đồng, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận tri thức. Ảnh: Thái Phương

Tại các trường học, hoạt động hưởng ứng gắn với văn hóa đọc, kỹ năng khai thác học liệu số, kiểm chứng thông tin và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm. Các phần giới thiệu sách cũng góp phần lan tỏa tinh thần tự học, chủ động trang bị kiến thức và hình thành thói quen học tập thường xuyên trong học sinh.

Từ những mô hình cụ thể, Yên Sở đang từng bước đưa học tập suốt đời trở thành một phần gần gũi trong đời sống cộng đồng, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và thích ứng tốt hơn với quá trình chuyển đổi số.