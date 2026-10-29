Yên Sở: Lắng nghe ý kiến nhân dân, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến nhân dân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Phương

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, đối thoại trực tiếp là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những kiến nghị, sáng kiến từ cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại. Ảnh: Thái Phương

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026, phường Yên Sở đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm ước đạt 9,3%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3.382 tỷ đồng, bằng 182,72% dự toán. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,7%.

Phường tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn về úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Lãnh đạo phường Yên Sở đã tập trung giải đáp những kiến nghị về quản lý đô thị, cải cách hành chính và các vấn đề dân sinh. Ảnh: Thái Phương

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Sở Nguyễn Thái Sơn đề xuất triển khai mô hình “Mỗi tổ dân phố một sáng kiến phát triển”, xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến qua nền tảng số, tổ chức diễn đàn hiến kế và đổi mới hoạt động giám sát gắn với sự hài lòng của người dân. Qua đó, phát huy trí tuệ, nguồn lực trong nhân dân, khuyến khích người dân chủ động đề xuất giải pháp xây dựng địa phương.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu tập trung kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở và đời sống dân sinh.

Đại biểu Nguyễn Văn Thất, Tổ dân phố Pháp Vân 4, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Phương

Đại biểu Ngô Văn Giang, Tổ dân phố Tứ Hiệp 3, đề nghị phường phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và người có uy tín trong nắm bắt dư luận, kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Thất, Tổ dân phố Pháp Vân 4, kiến nghị tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bảo đảm tiếp nhận, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Trả lời các đại biểu, Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt cho biết, phường sẽ phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng; duy trì giao ban, tăng cường tiếp nhận phản ánh qua nền tảng iHanoi và các nhóm thông tin tại 11 tổ dân phố.

Các kiến nghị được phân loại theo thẩm quyền, giao đơn vị chủ trì, xác định rõ thời hạn giải quyết và trách nhiệm phản hồi. Đồng thời, ứng dụng công nghệ số để theo dõi tiến độ, gắn kết quả xử lý với đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Giải quyết dứt điểm kiến nghị từ cơ sở

Ông Trần Văn Bính, Tổ dân phố Pháp Vân 3, phản ánh tại hội nghị. Ảnh: Thái Phương

Ông Trần Văn Bính, Tổ dân phố Pháp Vân 3, phản ánh tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, họp chợ tự phát tại đường gom Pháp Vân - Tứ Hiệp, phố Đỗ Mười, Trần Thủ Độ; đề nghị có giải pháp quản lý bền vững, tránh tình trạng vi phạm tái diễn khi vắng lực lượng chức năng.

Trực tiếp giải đáp, Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt thẳng thắn nhìn nhận, dù công tác lập lại trật tự đô thị đã có chuyển biến tích cực, tình trạng tái lấn chiếm vẫn xảy ra cục bộ tại một số khu vực.

Để khắc phục, phường thực hiện quản lý theo phương châm “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Lực lượng phụ trách từng tuyến phố phải chịu trách nhiệm nếu để vi phạm tái diễn mà không kịp thời xử lý.

Cùng với duy trì kiểm tra liên ngành, phường tăng cường tiếp nhận hình ảnh, thông tin phản ánh qua các nhóm Zalo cộng đồng để xử lý vi phạm ngay từ cơ sở; phát huy vai trò giám sát, tự quản của nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự, xây dựng các tuyến phố thông thoáng, văn minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Minh Tâm ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu, coi đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành và giải quyết các vấn đề từ thực tiễn.

Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Ảnh: Thái Phương

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm gắn với cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường. Trước hết, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, chất lượng, bố trí phù hợp vị trí việc làm, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Tăng cường hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò tổ dân phố trong chuyển đổi số cộng đồng.

Đối với hạ tầng đô thị, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu quan tâm cải thiện giao thông kết nối các khu dân cư bị chia cắt bởi tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; rà soát quỹ đất đủ điều kiện bố trí bãi đỗ xe tạm, cải tạo vỉa hè, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và tiếp cận các không gian sinh hoạt công cộng.

Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường và các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến, phân công giải quyết rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, thông tin kết quả tới nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả đối thoại, đồng chí Nguyễn Minh Tâm khẳng định, điều quan trọng là chuyển những kiến nghị, sáng kiến thành hành động cụ thể, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, chung sức xây dựng phường Yên Sở giàu đẹp, văn minh, hiện đại.