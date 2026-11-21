Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Trần Thanh Nga phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thái Phương

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Tham gia tranh tài có 5 đội thuộc khối giáo dục và 11 đội thuộc khối quần chúng nhân dân. Với sự chuẩn bị công phu, các đơn vị mang đến nhiều tiết mục ca, múa, đồng ca, hợp xướng, dân vũ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống văn hóa dân tộc.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Minh Tâm cùng các lãnh đạo phường Yên Sở trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội diễn. Ảnh: Thái Phương

Các tiết mục được dàn dựng sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Khối giáo dục tạo dấu ấn với những tiết mục trẻ trung, giàu sức sống, thể hiện niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên; khối quần chúng nhân dân mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc, đậm nét văn hóa cộng đồng. Qua đó, tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ và lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Trần Thanh Nga nhấn mạnh văn hóa luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nền tảng tinh thần, góp phần bồi đắp tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Tiết mục giành giải Nhất của Tổ dân phố Tứ Hiệp 1. Ảnh: Thái Phương

Theo Phó Chủ tịch UBND phường, một địa phương phát triển bền vững không chỉ cần hệ thống hạ tầng đồng bộ, diện mạo đô thị khang trang mà còn phải quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ các giá trị truyền thống, vun đắp tình làng nghĩa xóm và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, từ tháng 7-2026 đến nay, phường Yên Sở đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, trong tháng 11, các hoạt động diễn ra sôi nổi, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.

Các đại biểu dự hội diễn. Ảnh: Thái Phương

Phó Chủ tịch UBND phường Trần Thanh Nga ghi nhận, biểu dương tinh thần hưởng ứng, sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của 11 đội văn nghệ khối quần chúng nhân dân và 5 đội khối giáo dục. Mỗi chương trình là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, sự sáng tạo và đóng góp tích cực của các diễn viên không chuyên, giáo viên, học sinh cùng những người làm công tác phong trào tại cơ sở.

Đồng chí Trần Thanh Nga khẳng định, ý nghĩa của hội diễn không chỉ nằm ở kết quả thi tài mà quan trọng hơn là tạo không gian giao lưu, kết nối các thế hệ, phát hiện những hạt nhân văn nghệ và tiếp tục lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong nhân dân.

Tiết mục xuất sắc giành giải Nhất ở khối giáo dục thuộc về Trường Tiểu học Pháp Vân. Ảnh: Thái Phương

Thông qua hội diễn, phường Yên Sở mong muốn mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các đơn vị nhận giải tại hội diễn. Ảnh: Thái Phương

Khép lại hội diễn, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi có phần trình diễn xuất sắc. Ở khối giáo dục, Trường Tiểu học Pháp Vân xuất sắc giành giải Nhất; hai giải Nhì thuộc về Trường THCS Chu Văn An và Trường Mầm non Ánh Sao; hai giải Ba được trao cho Trường Tiểu học và THCS Tứ Hiệp và Trường THPT Đỗ Mười.

Lãnh đạo phường Yên Sở chúc mừng diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn. Ảnh: Thái Phương

Đối với khối quần chúng nhân dân, Tổ dân phố Tứ Hiệp 1 giành giải Nhất; hai giải Nhì thuộc về Tổ dân phố Pháp Vân 2 và Tứ Hiệp 2. Các tổ dân phố Hưng Thịnh, Pháp Vân 4 và Tứ Hiệp 3 cùng giành giải Ba.