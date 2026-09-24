Yên Sở kiện toàn tổ chức, chuyển giao 3 hội về Ủy ban MTTQ phường

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Sở Giang Chí Trung phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thái Phương

Việc chuyển giao nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức, thống nhất đầu mối phối hợp, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Việc chuyển giao nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức, thống nhất đầu mối phối hợp. Ảnh: Thái Phương

Theo đó, 3 hội được chuyển giao đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, xác lập bộ máy lãnh đạo và từng bước ổn định hoạt động. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ phát huy thế mạnh trong công tác nhân đạo, an sinh xã hội; Hội Người cao tuổi tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng; Hội Cựu Công an nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Yên Sở trao quyết định chuyển giao 3 hội về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ảnh: Thái Phương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở Nguyễn Thái Sơn nhấn mạnh: Việc chuyển giao 3 hội không chỉ là thay đổi đầu mối tổ chức, mà còn đặt ra trách nhiệm mới đối với Mặt trận trong việc đồng hành, hỗ trợ để các hội tiếp tục hoạt động ổn định, đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ.

Ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận giữa UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở. Ảnh: Thái Phương

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ phối hợp với từng hội rà soát tổ chức, nhân sự, hội viên, hồ sơ, tài chính, tài sản, con dấu, tài khoản và các nhiệm vụ đang triển khai; bảo đảm quá trình chuyển giao chặt chẽ, liên tục, không làm gián đoạn hoạt động. Đồng thời, Mặt trận tôn trọng tính đặc thù của từng hội, tạo điều kiện để các tổ chức phát huy tính chủ động, sáng tạo và thế mạnh riêng.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận giữa UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở. Ảnh: Thái Phương

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Sở Giang Chí Trung khẳng định: Việc chuyển giao chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau sắp xếp, hoạt động của các hội tốt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, hướng mạnh về cơ sở và đóng góp thiết thực hơn cho Nhân dân.

Đồng chí Giang Chí Trung đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khẩn trương tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu; trực tiếp làm việc với từng hội để thống nhất quy chế phối hợp, đầu mối liên hệ, chế độ thông tin, báo cáo và chương trình công tác. Quá trình hướng dẫn, điều phối phải theo hướng hỗ trợ, tạo điều kiện, phát huy tính chủ động của hội, không hành chính hóa và không làm thay công việc của hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cũng yêu cầu UBND phường và các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về hội, phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến tài chính, tài sản, văn thư, lưu trữ và những vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền.

Việc hoàn tất chuyển giao 3 hội tạo cơ sở tăng cường phối hợp trong hệ thống Mặt trận. Ảnh: Thái Phương

Đối với 3 hội được chuyển giao, cần tiếp tục kiện toàn quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, quản lý hội viên; xây dựng chương trình công tác thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Hiệu quả hoạt động phải được thể hiện bằng những việc làm, mô hình cụ thể, gắn với nhu cầu của hội viên và Nhân dân, tránh hình thức.

Tại hội nghị, các bên đã thực hiện công bố, trao quyết định và ký biên bản bàn giao, tiếp nhận giữa UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các hội.

Việc hoàn tất chuyển giao 3 hội tạo cơ sở tăng cường phối hợp trong hệ thống Mặt trận, phát huy vai trò của các tổ chức hội, góp phần chăm lo an sinh xã hội, giữ vững an ninh, trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường Yên Sở.