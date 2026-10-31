Yên Sở hoàn thành GPMB dự án đường nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3

Niềm vui từ những lá thăm tái định cư

Ông Nguyễn Văn Mão phấn khởi bốc thăm đúng với mong muốn của mình. Ảnh: Thái Phương

Có mặt tại buổi bốc thăm căn hộ tái định cư phục vụ dự án đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, nhiều hộ dân không giấu được niềm vui khi xác định được căn hộ phù hợp với nguyện vọng. Sau thời gian chờ đợi, kết quả bốc thăm giúp các gia đình thêm yên tâm, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Nhiều hộ dân không giấu được niềm vui khi xác định được căn hộ phù hợp với nguyện vọng. Ảnh: Thái Phương

Cầm trên tay kết quả bốc thăm căn hộ rộng 69,2m², ông Nguyễn Văn Mão, trú tại ngõ 989 đường Tam Trinh, Hà Nội phấn khởi cho biết, căn hộ có diện tích đúng với mong muốn của gia đình. “Tôi bốc thăm được căn hộ diện tích 69,2m², đúng với mong muốn của mình nên rất hài lòng. Tôi đã báo tin vui cho các con, cả nhà đều phấn khởi”, ông Mão chia sẻ.

Với ông Mão, kết quả bốc thăm mở ra điều kiện để gia đình sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Chị Nguyễn Thị Hải (áo trắng ở giữa) chia sẻ tại buổi bốc thăm căn hộ tái định cư. Ảnh: Thái Phương

Cùng chung niềm vui, chị Nguyễn Thị Hải, một trong những người dân tham gia bốc thăm cho biết, gia đình chị được bố trí căn hộ rộng 60,2m², có diện tích và vị trí tương đối phù hợp với nguyện vọng ban đầu.

Chị Hải chia sẻ, việc phải rời xa nơi sinh sống nhiều năm khiến gia đình không khỏi lưu luyến. Tuy nhiên, khi được chính quyền tuyên truyền, giải thích về mục tiêu và ý nghĩa của dự án, gia đình đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường và phối hợp bàn giao mặt bằng. “Thực ra, khi mất đất chúng tôi cũng rất buồn vì đã ở đó bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ có dự án mở đường thì gia đình cũng chấp thuận, đồng tình ủng hộ. Gia đình đã nhận tiền giải phóng mặt bằng và hôm nay bốc thăm được căn hộ 60,2m²”, chị Hải cho biết.

Công tác bốc thăm căn hộ tái định cư được UBND phường Yên Sở chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Thái Phương

Theo ghi nhận, công tác bốc thăm căn hộ tái định cư được UBND phường Yên Sở chuẩn bị chu đáo, thực hiện theo trình tự công khai, thống nhất. Các hộ dân được thông báo về danh sách, thời gian, địa điểm và quy trình bốc thăm.

Ông Nguyễn Văn Khiêm (bên phải) đánh giá cao công tác tổ chức của chính quyền địa phương. Ảnh: Thái Phương

Ông Nguyễn Văn Khiêm, người dân tham gia bốc thăm căn hộ tái định cư, đánh giá cao công tác tổ chức của chính quyền địa phương. Theo ông, việc bốc thăm được chuẩn bị chu đáo, thực hiện công khai, tạo sự đồng thuận và yên tâm cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.

Hoàn thành GPMB, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 là công trình giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, có chiều dài khoảng 3,4km, mặt cắt ngang nền đường điển hình rộng 60m. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 là công trình giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Ảnh: Thái Phương

Theo UBND phường Yên Sở, tổng diện tích đất thuộc phạm vi GPMB dự án trên địa bàn khoảng 260.000m². Công tác thu hồi đất liên quan đến nhiều loại đất, gồm đất nông nghiệp, đất ở và đất của các tổ chức, với số lượng lớn hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đến ngày 30-10, phường Yên Sở đã hoàn thành công tác GPMB, bàn giao toàn bộ diện tích đất thu hồi cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội để triển khai thi công. Đối với 85 phương án đất ở, địa phương đã tổ chức bốc thăm tái định cư cho các hộ dân còn lại, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Đến ngày 30-10, phường Yên Sở đã hoàn thành công tác GPMB. Ảnh: Anh Tú

Trong quá trình GPMB, địa phương gặp không ít khó khăn, nhất là việc xác minh nguồn gốc đất, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của người dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Nguyễn Thăng Long cho biết, dự án được triển khai từ năm 2023, có thời điểm tiến độ giải phóng mặt bằng còn hạn chế. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường đã tập trung rà soát các phần việc, tăng cường tuyên truyền, vận động, công khai quy hoạch và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân nắm rõ, phối hợp thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Nguyễn Thăng Long chia sẻ với PV. Ảnh: Minh Đức

Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương chú trọng đối thoại, lắng nghe và tiếp nhận những kiến nghị liên quan đến quyền lợi của người có đất thu hồi. Các vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo thành phố và các sở, ngành xem xét, tháo gỡ. “Qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cùng với việc tháo gỡ những vướng mắc về chính sách GPMB, người dân đã đồng tình, ủng hộ dự án. UBND phường luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân; những khó khăn, vướng mắc đều được các sở, ngành và thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 100% phương án”, ông Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND phường Yên Sở, nhiều hộ dân đã chủ động phối hợp điều tra, kê khai, kiểm đếm, nhận tiền bồi thường và bàn giao đất. Thậm chí, có những hộ tự nguyện đề nghị được nhận tiền, bàn giao mặt bằng sớm nhằm tạo thuận lợi cho tiến độ dự án.

Việc công khai các phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức bốc thăm tái định cư đã góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giúp địa phương hoàn thành công tác GPMB theo tiến độ thành phố giao.

Từ kết quả hoàn thành GPMB trên địa bàn, lãnh đạo phường Yên Sở đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch của thành phố.

Việc hoàn thành GPMB dự án đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 đã tháo gỡ khâu quan trọng để triển khai thi công, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô.