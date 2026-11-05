Yên Sở đối thoại với thanh niên: Cầu nối tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực

Tháo gỡ khó khăn từ những kiến nghị thiết thực

Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt chia sẻ tại buổi đối thoại. Ảnh: Thái Phương

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên phường tổ chức chương trình “Hành trang số - Làm chủ AI trong học tập” cho hơn 400 học sinh; mở 2 lớp “Bình dân học vụ số” với 90 học viên; thí điểm mô hình “Số hóa sinh hoạt chi bộ”. Đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ số hóa, cập nhật dữ liệu của hơn 10.000 trường hợp trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc nắm bắt nhu cầu, kết nối nguồn lực hỗ trợ thanh niên chưa thường xuyên. Những kiến nghị tại cuộc đối thoại vì vậy tập trung vào cơ hội việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số và các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi thanh niên.

Những kiến nghị tại cuộc đối thoại tập trung vào cơ hội việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số... Ảnh: Thái Phương

Đề cập đến khó khăn trong tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đoàn viên Nguyễn Hà Vi kiến nghị chính quyền tăng cường kết nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo thêm cơ hội việc làm, giúp thanh niên ổn định cuộc sống.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đoàn viên Trần Hải Lân Tùng đề nghị làm rõ chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; đồng thời bảo đảm công khai, công bằng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Đoàn viên Trần Hải Lân Tùng. Ảnh: Thái Phương

Phúc đáp các kiến nghị, Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt cho biết, phường sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên, các tổ dân phố rà soát nhu cầu theo từng nhóm đối tượng, nhất là thanh niên mới tốt nghiệp, người cần chuyển đổi nghề và quân nhân xuất ngũ. Trên cơ sở đó, kết nối doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị tuyển dụng để tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp.

Đối với công tác tuyển quân, Chủ tịch UBND phường yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy trình, tiêu chuẩn, bảo đảm công khai, minh bạch. Những kiến nghị về điều kiện, sức khỏe, tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ phải được tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết đúng thẩm quyền. Quân nhân xuất ngũ được hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và tiếp cận các chương trình đào tạo nghề theo quy định.

Trao đổi về chính sách tín dụng, ông Nguyễn Quang Sáng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tại Hoàng Mai cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tiếp cận các chương trình cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh, vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Việc cho vay được xem xét theo đúng đối tượng, điều kiện và nhu cầu thực tế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đoàn viên Tạ Thị Thanh Tâm. Ảnh: Thái Phương

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, đoàn viên Tạ Thị Thanh Tâm đề xuất chính quyền tạo điều kiện để thanh niên tham gia sâu hơn vào cải cách hành chính, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số.

Ghi nhận đề xuất, Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt đánh giá cao vai trò của thanh niên trong thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở. Phường sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, gắn với cải cách hành chính, có sự phân công và hướng dẫn cụ thể của cơ quan chuyên môn.

Chủ tịch UBND phường lưu ý, đoàn viên chỉ hướng dẫn thao tác, không tiếp nhận, thẩm định hoặc giải quyết hồ sơ thay cơ quan có thẩm quyền; không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã xác thực và thông tin cá nhân không cần thiết. Chuyển đổi số phải gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch UBND phường đề nghị các đơn vị chuyên môn phối hợp với nhà trường, trong đó có Trường THPT Đỗ Mười, tăng cường định hướng nghề nghiệp; rà soát, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí, chi phí học tập và tín dụng theo quy định.

Đoàn viên Nguyễn Hà Vi. Ảnh: Thái Phương

Rõ trách nhiệm, không để kiến nghị thiếu phản hồi

Từ những vấn đề thanh niên quan tâm, Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt yêu cầu các đơn vị đổi mới công tác thanh niên theo hướng thiết thực, sát nhu cầu; tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy tính chủ động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đoàn Thanh niên được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị. Đặc biệt, Chủ tịch UBND phường giao Phòng Nội vụ - Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND phường, Đoàn Thanh niên cùng các đơn vị liên quan tổng hợp, phân loại đầy đủ kiến nghị. Từng nội dung phải xác định rõ cơ quan phụ trách, hướng xử lý và hình thức phản hồi.

Việc đối thoại với trách nhiệm góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước từ cơ sở. Ảnh: Thái Phương

Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt khẳng định, việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; việc cần phối hợp phải xác định rõ trách nhiệm; nội dung vượt thẩm quyền phải tổng hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền và thông tin kết quả, không để thanh niên chờ đợi mà không biết tiến độ giải quyết.

Việc gắn đối thoại với trách nhiệm giải quyết, phản hồi kiến nghị góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước từ cơ sở. Qua đó, phường Yên Sở từng bước tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, phát huy trí tuệ và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.