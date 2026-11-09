Yên Sở: Đổi mới tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Với thông điệp “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội – Từ nhận thức đến hành động”, chương trình hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là trang bị cho học sinh kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở chia sẻ. Ảnh: Minh Đức

Đưa tinh thần thượng tôn pháp luật vào đời sống

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở nhấn mạnh, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh Hiến pháp và pháp luật mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong chấp hành và thực thi pháp luật, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh.

Các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật. Ảnh: Minh Đức

Theo đồng chí Nguyễn Thăng Long, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật phải bắt đầu từ nhận thức, được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong công việc và đời sống. Mỗi cán bộ, công chức cần thực thi nhiệm vụ đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, có trách nhiệm. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc của người dân.

Các đại biểu trao thông điệp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: Minh Đức

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và tổ hòa giải ở cơ sở cần phát huy vai trò cầu nối, đưa các quy định pháp luật đến gần Nhân dân; tăng cường đối thoại, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Đặc biệt, đối với môi trường học đường, lãnh đạo UBND phường đề nghị các nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an trong phòng ngừa bạo lực học đường, bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.

Với thông điệp “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội – Từ nhận thức đến hành động”, chương trình hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật... Ảnh: Minh Đức

“Với thông điệp ‘Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội – Từ nhận thức đến hành động’, tôi kêu gọi mỗi cơ quan, gia đình, thầy cô, tuyên truyền viên và học sinh bắt đầu từ một việc làm đúng, một lựa chọn có trách nhiệm ngay hôm nay”, đồng chí Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh.

Hưởng ứng chương trình, ông Đặng Văn Dũng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Pháp Vân 3, đại diện đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở khẳng định, pháp luật hiện diện trong những vấn đề gần gũi với đời sống, từ giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đến ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo ông Đặng Văn Dũng, hiệu quả tuyên truyền được đánh giá qua số lượng cuộc phổ biến pháp luật và mức độ tiếp nhận, hiểu biết và vận dụng pháp luật của người dân. Vì vậy, tuyên truyền viên cần thường xuyên cập nhật kiến thức từ nguồn chính thống, lựa chọn nội dung sát thực tiễn, đồng thời lắng nghe, phản ánh kịp thời những kiến nghị phát sinh tại khu dân cư.

Em Dương Bảo Linh, lớp 9A10 chia sẻ. Ảnh: Minh Đức

Từ kinh nghiệm thực tiễn, ông Đặng Văn Dũng cho rằng, mỗi hoạt động tuyên truyền cần giúp người dân hiểu thêm một quy định, mỗi mâu thuẫn có thêm cơ hội được giải quyết bằng đối thoại, qua đó từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với những tình huống học sinh thường gặp trong cuộc sống, nhất là bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng xã hội và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Thượng úy Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ tổ Phòng, chống tội phạm, Công an phường Yên Sở trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường. Ảnh: Minh Đức

Em Dương Bảo Linh, lớp 9A10 chia sẻ, pháp luật không chỉ là những điều khoản trong sách vở mà còn gắn với quyền được học tập trong môi trường an toàn, được tôn trọng, bảo vệ và trách nhiệm không gây tổn thương cho người khác.

Theo Bảo Linh, một bình luận thiếu suy nghĩ, hình ảnh hoặc video bị phát tán trên mạng xã hội có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho người bị ảnh hưởng. “Khi chứng kiến bạn bị bắt nạt, học sinh không nên thờ ơ, cổ vũ hay chia sẻ những nội dung tiêu cực mà cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, cha mẹ.”

“Hiểu pháp luật để tự bảo vệ mình; tôn trọng pháp luật để cùng bảo vệ nhau” là thông điệp được Bảo Linh gửi tới các bạn học sinh, thể hiện ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với sân khấu hóa, giao lưu và xử lý tình huống đã góp phần chuyển tải những quy định pháp luật thành kiến thức gần gũi, dễ hiểu, dễ vận dụng. Ảnh: Minh Đức

Tại chương trình, Thượng úy Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ tổ Phòng, chống tội phạm, Công an phường Yên Sở trực tiếp hướng dẫn nhận diện hành vi bắt nạt, xâm hại trên không gian mạng, thủ đoạn lừa đảo, đe dọa, thao túng tâm lý dưới hình thức “bắt cóc online”, cùng các kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm.

Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa thông qua ba tiểu phẩm sân khấu hóa: “Tin nhắn trong nhóm lớp”, “Đừng quay nữa!” và “Cuộc gọi lạ”. Các tình huống phản ánh trực diện những nguy cơ vi phạm pháp luật, đồng thời đặt học sinh trước những lựa chọn ứng xử thường gặp.

Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với sân khấu hóa, giao lưu và xử lý tình huống đã góp phần chuyển tải những quy định pháp luật thành kiến thức gần gũi, dễ hiểu, dễ vận dụng. Điều này, học sinh không chỉ nâng cao nhận thức mà còn được rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ, ứng xử có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.