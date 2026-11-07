Yên Sở: Đổi mới cải cách hành chính từ những sáng kiến thiết thực

Sáng kiến thiết thực, hướng tới người dân

Từ thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường Yên Sở đã đề xuất nhiều giải pháp đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt chia sẻ. Ảnh: Thái Phương

Sáng kiến “Cẩm nang số An toàn thực phẩm đồng hành cùng Nhân dân” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Hòa, Đặng Thu Hương và Nguyễn Quang Vinh (UBND phường Yên Sở) hướng tới số hóa thông tin, hỗ trợ người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh tra cứu các quy định về an toàn thực phẩm.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Sở Nguyễn Minh Tâm và Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt trao giải cho các tập thể đoạt giải. Ảnh: Thái Phương

Thông qua công cụ số, người dân có thể chủ động tìm hiểu quy định, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan. Giải pháp góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở.

Điểm nhấn của sáng kiến là chuyển từ phương thức cung cấp thông tin truyền thống sang hỗ trợ tra cứu chủ động, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các quy định thuận tiện, minh bạch hơn.

Các bài dự thi đề xuất nhiều giải pháp nhằm cải tiến quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Thái Phương

Trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, nhóm tác giả Trần Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thị Phương Nam và Cao Trung Hiếu đề xuất sáng kiến “Ứng dụng trợ lý giọng nói (AI) hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại phường Yên Sở”.

Giải pháp khai thác công nghệ AI để hỗ trợ người dân tìm kiếm thông tin, tra cứu quy trình, thành phần hồ sơ và thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua tương tác giọng nói. Thay vì phải tìm kiếm qua nhiều chuyên mục, người sử dụng có thể tiếp cận hướng dẫn phù hợp với nhu cầu, từng bước làm quen với phương thức giải quyết thủ tục trên môi trường số.

Sáng kiến “Cẩm nang số An toàn thực phẩm đồng hành cùng nhân dân” đã đoạt giải Nhất. Ảnh: Thái Phương

Cách làm này đặc biệt hữu ích đối với người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ, góp phần giảm thời gian tìm kiếm thông tin, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ công. Nếu được ứng dụng phù hợp, trợ lý giọng nói còn có thể giảm áp lực hướng dẫn những nội dung lặp lại cho cán bộ, công chức, đồng thời thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng hướng tới đơn giản hóa thủ tục, sáng kiến “Trợ lý AI một chạm hỗ trợ nhận diện, hướng dẫn và kiểm tra sơ bộ hồ sơ thủ tục hành chính” của tác giả Ngô Ngọc Lan (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tứ Hiệp) tập trung ứng dụng AI để hỗ trợ rà soát hồ sơ trước khi nộp.

Sáng kiến “Ứng dụng trợ lý giọng nói (AI) hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại phường Yên Sở” đã đoạt giải Nhì. Ảnh: Thái Phương

Giải pháp hướng tới giúp người dân nhận diện những giấy tờ còn thiếu, kiểm tra bước đầu các thành phần hồ sơ, hạn chế tình trạng phải bổ sung nhiều lần. Qua đó, người dân có thể tiết kiệm thời gian, công sức; cán bộ tiếp nhận giảm thao tác kiểm tra lặp lại, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Đây cũng là hướng đổi mới có tiềm năng ứng dụng tại các cơ sở giáo dục, hỗ trợ phụ huynh, học sinh và nhà trường tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Việc kiểm tra sơ bộ bằng công nghệ góp phần chuẩn hóa bước chuẩn bị hồ sơ, nhưng vẫn cần sự kiểm tra, xác nhận của cán bộ có thẩm quyền theo quy định.

Điểm chung của những sáng kiến là xuất phát từ nhu cầu thực tế, hướng tới giảm thao tác, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Việc đưa công nghệ vào từng khâu công việc cũng mở ra khả năng cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn.

Các giải pháp hướng tới đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thái Phương

Đưa sáng kiến vào thực tiễn cải cách hành chính

Các mô hình trên đã đoạt giải Nhất, Nhì trong Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn phường Yên Sở năm 2026”. Từ 13 bài dự thi, nhiều giải pháp tập trung cải tiến quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Đánh giá về kết quả cuộc thi, Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt nhấn mạnh: “Giá trị của một sáng kiến không chỉ nằm ở giải thưởng đạt được, mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo ra sự thay đổi tích cực trong công việc và phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Theo Chủ tịch UBND phường, điều đáng ghi nhận là các tác giả đã chủ động tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất tiện ngay trong công việc hằng ngày. Những cải tiến dù nhỏ nhưng mang lại thuận lợi cho người dân đều cần được khuyến khích, tạo điều kiện nghiên cứu và áp dụng.

“Mỗi thay đổi giúp giảm một thao tác, rút ngắn thời gian xử lý hoặc tạo thêm thuận lợi cho người dân đều đáng được trân trọng, khuyến khích”, Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt khẳng định.

Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân tốt hơn. Ảnh: Thái Phương

Từ kết quả cuộc thi, phường Yên Sở đã lựa chọn 3 sáng kiến tiêu biểu tham dự cuộc thi cấp thành phố. Đồng thời, UBND phường giao Phòng Nội vụ - Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tính khả thi, lựa chọn những giải pháp thiết thực để đề xuất triển khai thí điểm và từng bước nhân rộng.

Theo Chủ tịch UBND phường Yên Sở, để các sáng kiến phát huy hiệu quả, việc triển khai cần gắn với điều kiện thực tế của từng lĩnh vực, ưu tiên những giải pháp dễ tiếp cận, thuận tiện cho người sử dụng. Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện.

"Đặc biệt, việc ứng dụng AI trong giải quyết thủ tục hành chính cần bảo đảm tính chính xác, an toàn dữ liệu, không thay thế trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ. Những giải pháp có tính khả thi, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp cần được ưu tiên nghiên cứu, từng bước đưa vào sử dụng rộng rãi", ông Vũ Tuấn Đạt nhấn mạnh.

Từ những sáng kiến gần gũi với thực tiễn, phường Yên Sở tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Việc phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.