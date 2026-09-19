Yên Sở chăm lo để mọi trẻ em có Tết Trung thu an toàn, ấm áp
Tối 19-9, tại Trường Tiểu học Pháp Vân, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Lung linh sắc màu Yên Sở” năm 2026, thu hút gần 1.000 thiếu niên, nhi đồng tham dự. Chương trình không chỉ tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho trẻ em mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trong môi trường số.
Đêm hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa Trung thu truyền thống như trống hội, múa lân - sư tử, văn nghệ thiếu nhi, thi và diễu hành “Rước đèn lung linh Yên Sở”, thi mâm cỗ Trung thu, giao lưu cùng Chị Hằng - Chú Cuội và phá cỗ. Sự tham gia của thiếu nhi đến từ 11 tổ dân phố đã tạo nên không gian giao lưu, gắn kết giữa trẻ em, gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư.
Phát biểu tại Đêm hội, đồng chí Trần Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở nhấn mạnh: Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Theo đồng chí Trần Thanh Nga, chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” không chỉ là thông điệp trong dịp Trung thu mà cần được cụ thể hóa trong các hoạt động thường xuyên dành cho trẻ em. Mỗi trẻ em cần được yêu thương, tôn trọng, bảo vệ; được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Phường Yên Sở xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, gia đình và cộng đồng.
Dịp Trung thu năm nay, phường Yên Sở dành 1.154 suất quà, với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng tặng trẻ em trên địa bàn. Trong đó, 44 suất dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 110 suất dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 1.000 suất dành tặng thiếu nhi tham dự Đêm hội.
Đồng chí Trần Thanh Nga cho biết, những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của địa phương, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với trẻ em, với mục tiêu để mọi trẻ em trên địa bàn đều được đón Tết Trung thu vui tươi, bình đẳng, an toàn và ấm áp.
Một nội dung được lãnh đạo phường đặc biệt nhấn mạnh là bảo vệ trẻ em trong môi trường số. Bên cạnh việc khuyến khích các em chăm ngoan, tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ, trẻ em cần được trang bị kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và thiết bị công nghệ an toàn, có ích; biết chủ động tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn tin cậy khi gặp những tình huống có nguy cơ mất an toàn.
Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở cũng đề nghị mỗi gia đình, thầy cô giáo và cộng đồng tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực cho trẻ em; lắng nghe, tôn trọng tiếng nói của trẻ; chủ động phòng ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và những nguy cơ trên môi trường mạng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/yen-so-cham-lo-de-moi-tre-em-co-tet-trung-thu-an-toan-am-ap-1757331.html