Yên Sở chăm lo để mọi trẻ em có Tết Trung thu an toàn, ấm áp

Diễu hành “Rước đèn lung linh Yên Sở”. Ảnh: Thái Phương

Đêm hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa Trung thu truyền thống như trống hội, múa lân - sư tử, văn nghệ thiếu nhi, thi và diễu hành “Rước đèn lung linh Yên Sở”, thi mâm cỗ Trung thu, giao lưu cùng Chị Hằng - Chú Cuội và phá cỗ. Sự tham gia của thiếu nhi đến từ 11 tổ dân phố đã tạo nên không gian giao lưu, gắn kết giữa trẻ em, gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư.

Đêm hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa Trung thu truyền thống. Ảnh: Thái Phương

Phát biểu tại Đêm hội, đồng chí Trần Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở nhấn mạnh: Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Múa lân - sư tử sôi động. Ảnh: Thái Phương

Theo đồng chí Trần Thanh Nga, chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” không chỉ là thông điệp trong dịp Trung thu mà cần được cụ thể hóa trong các hoạt động thường xuyên dành cho trẻ em. Mỗi trẻ em cần được yêu thương, tôn trọng, bảo vệ; được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Các tiết mục văn nghệ sôi nổi được các con biểu diễn tại đêm hội. Ảnh: Thái Phương

Phường Yên Sở xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Dịp Trung thu năm nay, phường Yên Sở dành 1.154 suất quà, với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng tặng trẻ em trên địa bàn. Trong đó, 44 suất dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 110 suất dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 1.000 suất dành tặng thiếu nhi tham dự Đêm hội.

Mâm cỗ Trung thu sắc màu. Ảnh: Thái Phương

Đồng chí Trần Thanh Nga cho biết, những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của địa phương, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với trẻ em, với mục tiêu để mọi trẻ em trên địa bàn đều được đón Tết Trung thu vui tươi, bình đẳng, an toàn và ấm áp.

Các em háo hức bên mâm cỗ Trung thu của tổ dân phố. Ảnh: Thái Phương

Một nội dung được lãnh đạo phường đặc biệt nhấn mạnh là bảo vệ trẻ em trong môi trường số. Bên cạnh việc khuyến khích các em chăm ngoan, tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ, trẻ em cần được trang bị kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và thiết bị công nghệ an toàn, có ích; biết chủ động tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn tin cậy khi gặp những tình huống có nguy cơ mất an toàn.

Ban giám khảo công tâm để tìm ra mâm cỗ Trung thu đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong Đêm hội Trăng rằm phường Yên Sở 2026. Ảnh: Thái Phương

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở cũng đề nghị mỗi gia đình, thầy cô giáo và cộng đồng tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực cho trẻ em; lắng nghe, tôn trọng tiếng nói của trẻ; chủ động phòng ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và những nguy cơ trên môi trường mạng.