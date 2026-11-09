Yến sào Khánh Hòa ra mắt 5 dòng sản phẩm mới, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dinh dưỡng

Lãnh đạo công ty thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm mới.

Sáng 9/11, nhân dịp kỷ niệm 36 năm thành lập, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức ra mắt 5 dòng sản phẩm mới, gồm: Cháo Yến sào Khánh Hòa, Bánh Yến sào Phúc Lộc Thọ, Rượu Yến sào Thanh Tửu, Nước uống Rong biển và Chanh dây Sanna diện mạo mới, cùng Sữa chua yến sào phô mai Sanest Foods.

Các sản phẩm được phát triển trên nền tảng khai thác giá trị dinh dưỡng của nguồn yến sào thiên nhiên, kết hợp nguyên liệu chất lượng và công nghệ chế biến hiện đại, hướng đến đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng.

Đa dạng sản phẩm, chú trọng giá trị dinh dưỡng và tiện lợi

Nổi bật trong nhóm sản phẩm mới là Cháo Yến sào Khánh Hòa, dòng cháo ăn liền có hàm lượng 52 mg yến sào/hộp 82g. Sản phẩm ứng dụng công nghệ xử lý nhiệt tách biệt gói yến nhằm bảo toàn chất lượng, không sử dụng chất bảo quản và chỉ cần 3 phút chế biến.

Với nền cháo sánh dẻo, kết hợp rau củ sấy thăng hoa và công thức gia vị riêng, sản phẩm có 5 hương vị: Thịt bò, Thịt gà, Thịt bằm, Tôm hùm và Cá hồi.

Ở phân khúc quà biếu, Bánh Yến sào Phúc Lộc Thọ được giới thiệu với thiết kế sang trọng, hướng đến thị trường quà Tết cao cấp. Bộ sản phẩm kết hợp bánh nướng nhân yến sào tan chảy, bánh dẻo nhân mứt trái cây và bánh quy bơ hạt dinh dưỡng Sanest Cake Cookie. Sáu phiên bản lời chúc đầu xuân gồm: Vạn Phúc, Phát Lộc, Trường Thọ, Phát Tài, An Khang và Phú Quý, góp phần gia tăng giá trị văn hóa và ý nghĩa của sản phẩm quà tặng.

Trong khi đó, Rượu Yến sào Thanh Tửu là sự kết hợp giữa rượu nếp truyền thống với yến sào, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, câu kỷ tử, cam thảo, hoa cúc và mật ong dú nguyên chất. Sản phẩm được hạ thổ từ 1,5 đến 2 năm tại các đảo yến thiên nhiên, tạo nên hương vị êm dịu, tinh tế và khác biệt.

Đối với nhóm đồ uống, Nước uống Rong biển và Chanh dây Sanna được làm mới diện mạo với thiết kế chai PET hiện đại, hàm lượng đường dưới 5g/100ml. Sản phẩm có Fucoidan từ rong mơ thiên nhiên, cùng chất xơ và vitamin A, C. Hiện sản phẩm đã được xuất khẩu, có mặt tại nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Mỹ và Australia.

Hoàn thiện danh mục sản phẩm mới là Sữa chua yến sào phô mai Sanest Foods, kết hợp yến sào với phô mai, bổ sung lợi khuẩn, hướng đến hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường đề kháng. Hiện sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện để sớm ra mắt rộng rãi trên thị trường.

Đa dạng các dòng sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng.

Khẳng định định hướng đổi mới và phát triển bền vững

Việc đồng loạt giới thiệu 5 dòng sản phẩm mới cho thấy định hướng mở rộng danh mục, đa dạng hóa phân khúc thị trường của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Từ thực phẩm tiện lợi, đồ uống dinh dưỡng đến sản phẩm quà biếu cao cấp, doanh nghiệp đang từng bước đưa giá trị yến sào đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng.

Đây cũng là bước đi thể hiện nỗ lực kết hợp bảo tồn giá trị truyền thống với nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Qua đó, Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh và phát triển thương hiệu gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.